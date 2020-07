Extremadura-Cádiz CF (Previa) El penúltimo escalón

Extremadura 0 Cádiz 0 Extremadura: Casto, Alejandro Salomón, Fran Cruz, Borja Granero, Bastos, Pardo, Rocha, Óscar Pinchi, Nono o Zarfino, Zarfino o Airam Cabrera y Álex Alegría. Cádiz CF: Cifuentes, Iza, Mauro, Cala, Espino, Sergio González, José Mari, Alejo, Perea, Jurado y Lozano. Árbitro: Ortiz Arias (madrileño). Partido correspondiente a la 39 jornada. Estadio Francisco de la Hera. 21.45 horas.

Un pasito más y ya está la gloria ahí, asomándose. El paso dado el pasado sábado en Carranza ante un benevolente Oviedo le ha servido al Cádiz CF de Cervera para creerse de una vez por todas lo que le estaba costando un mundo creer en este miniliga del desconfinamiento… o del desconcierto también podría llamarse. Porque como bien dice el entrenador del Cádiz, lo que se está terminando de jugar no se sabe muy bien si se le puede llamar siquiera la nueva normalidad porque de normal está teniendo muy poco unos partidos en los que hay tiempos muertos, lesiones, parones, goles a partir del 90 y hasta el ciento y pico… Pero el caso es que el Cádiz CF, con sus dos victorias ante Numancia y Oviedo ha pegado dos remadas claves para llegar a las cuatro últimas jornadas con la distancia suficiente como para dejar de soñar y comenzar a creerse lo que ha de ser ya una realidad.

El calendario no es que se le haya puesto a huevo al once amarillo, pero decir que lo tiene complicado no es tampoco verdad. Porque en estas dos siguientes jornadas, en las que puede finiquitar un ascenso tan raro y extraño como merecido, sus rivales son idóneos para pillarles los tres puntos de igual forma que se los quitó al Oviedo. Hoy espera un Extremadura con olor a Segunda B mientras que el sábado próximo llega a Carranza el Fuenlabrada, con todo más o menos enjaretado para quedarse un añito más en Segunda.

Pero como ‘piano piano si va lontano’, esta noche el Cádiz CF se mide en Almendralejo a un Extremadura que, quien lo diría, hace una temporada le dio dos rejones de muerte al conjunto amarillo, y principalmente a su entrenador. Fue, el primero, en el Francisco de la Hera, donde Cervera fue salvado por Manuel Vizcaíno después de perder en el partido de ida celebrado a finales de octubre de 2019. Una destitución del hoy ídolo cadista a nadie le hubiera sorprendido aquel día ya que su Cádiz CF caía a zona de descenso tras dejarse remontar por el entonces colista de Segunda, el conjunto pacense. Entonces, el presidente del Cádiz CF tiró de mano izquierda y a pesar de un roce ese mismo día con su entrenador durante el paseo matinal del equipo, lo mantuvo en el cargo poco antes de que el equipo gaditano enlazara una de sus rachas brillantes que le llevaron a salir del pozo para acabar el año en zona de ascenso directo gracias a la irrupción de un Sergio Sánchez incomensurable.

El segundo rejón de muerte fue peor porque el cadismo se las prometía felices. Tan solo valía una victoria en Carranza ante el Extremadura, ya salvado, cuando ocurrió el penúltimo resbalón al perder 0-1 con un gol de rebote desde el centro del campo en un duelo jugado en lunes debido al fatal accidente que le costó la vida al sevillista Reyes, entonces jugador del conjunto extremeño. El Cádiz CF se la pegaba de nuevo y se quedaba sin’play off’ de ascenso por segundo año consecutivo pese a tenerlo en las manos jornadas antes.

De eso ya ha pasado mucho y hoy el Extremadura tiene pie y buena parte del otro en Segunda B mientras que el Cádiz CF ya es equipo de ‘play off’ y está muy cerca de ser de Primera de manera automática. En su mano está.

El destino ha querido que al igual que fuera el Extremadura el rival que lo sacaba a última hora de la entrada a la gloria sea ahora el que, a su costa, pueda darle el último empujón a Primera. Más bien, el penúltimo, porque de ganar en el Francisco de la Hera, al Cádiz CF le quedaría una victoria más para conseguir bañarse en oro.

Pero como bien sabe Cervera, este final de Liga no puede parecerse a nada a los anteriores, a los de siempre. Sin embargo, qué mejor recuerdo para no confiarse que el propio encuentro jugado a finales de la temporada pasada en el que el propio Extremadura llegaba a Cádiz sin jugarse nada y después de enterrar a un compañero de manera trágica. La derrota aquella privó a los cadistas de un ‘play off’ que se escapó y hoy va siendo hora de resarcirse, y de qué manera, de aquel tropezón imperdonable.

La victoria sumada ante el Oviedo ha puesto al Cádiz CF de nuevo en órbita. Y lo ha hecho de la manera más eficaz y eficiente. ¿Qué cuál es esa? Pues la suma de los tres puntos desde una perspectiva seria, poco brillante, eficaz, responsable, gris y comprometida. Porque si se salva los últimos diez minutos ante el Oviedo, el Cádiz CF siguió la misma línea que mantuvo en Elche, donde tampoco encajó gol alguno, auténtico y único secreto de este líder irreprochable. Puede que Cervera esté tratando de jugar más a la pelota, pero eso mismo le llevó sin querer a desguarecer su área, algo que ha vuelto a resguardar ayudado por la vuelta decisiva de Juan Cala.

Más claro no lo ha podido decir Cervera y otra vez hay que darle la razón. Le trae al pairo cómo juegue su equipo, le es totalmente indiferente. Es más, si se pone a meditarlo prefiere que no juegue absolutamente a nada, que lo haga lo más feo posible el fútbol porque será así como sus rivales se encuentren más incómodos. Solo le importa ganar. Y punto. Eso sí, sin errores.

Y con esa idea, y con la ausencia por sanción de Álex, Cervera partirá con un once con Cifuentes en la portería e Iza, Marcos Mauro, Cala y Espino en la retaguardia. José Mari y el canterano Sergio González repetirán en el doble pivote mientras que Alejo es posible que sea el sustituto de Salvi en la banda derecha tras acabar el sanluqueño con molestias el partido frente al Oviedo. En la izquierda estará Perea, con la idea de asociarse con Jurado en la mediapunta. Arriba, si las molestias no se lo impiden, estará el autor de los dos goles ante el Oviedo, el Choco Lozano.

Tres puntos más acercarían al Cádiz CF a lo deseado por todos. La ocasión es inmejorable y desde el trabajo bien hecho y la concentración, los hombres de Cervera deben buscar dar el mejor paso en un estadio que no se le da muy bien, sin bien hoy todo es distinto.