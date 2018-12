Espanyol-Cádiz CF (Previa) Vuelve la Copa y con ella, el toque

Espanyol 0 Cádiz 0 Espanyol: Roberto, Rosales, Óscar Duarte, Mario Hermoso, Adriá Pedrosa, Álex López, Víctor Sánchez, Leo Baptistao, Melendo, Puado y Borja Iglesias. Cádiz CF: Gil, Carmona, Marcos Mauro, Kecojevic, Matos, Karim, Álex, Aketxe, Perea, Agra y Carrillo. Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea, vasco Incidencias: Partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Estadio RCDE Stadium

Fue hace un mes y el Cádiz CF ya había conseguido reponerse algo después de sumar una victoria en Lugo tras diez partidos sin oler una y caer en casa del colista de entonces, el Extremadura de Juan Sabas. La cosa, que se había puesto muy negra tras caer estrepitosamente en Almendralejo, estaba relativamente arreglándose después de comprobar que el equipo de Cervera, con Álex y Aketxe como directores de la orquesta que sonó en el Anxo Carro, había sido capaz de sumar los tres puntos en tierra gallega.

Entre medias, y poco antes de recibir al Elche en Carranza en lo que fue la explosión de las ideas de Cervera, llegaba a Carranza todo un plato fuerte como uno de los equipos, que por esos momentos, ocupaba uno de los puestos nobles de la Primera División como es el Espanyol, que en la actualidad es sexto, plaza de Europa League.

Así que el cadismo, algo más repuesto de los sustos ocasionados por Extremadura, Alcorcón y tantos otros se prestaba a disfrutar con la cita ante todo un equipo de la elite del fútbol español.Además, y como cada vez que la Copa centra la atención, también había ganas en la afición de ver cómo se las gastaban los jugadores suplentes en Liga, que si bien las cosas no iban tan bien como debían, bien podrían ser titulares para cambiar la dinámica. Y de hecho, algo de eso ocurrió con dos jugadores que ahora han vuelto a recuperar protagonismo.

El once que sacó Cervera fue David Gil en puerta. La defensa la formaron Carmona, Marcos Mauro, Edu Ramos y Matos, que estrenaba suplencia tras verse fuera del once en Lugo. El doble pivote lo mantuvieron José Mari y Karim Azamoum. Y arriba, aún estaba Cervera trasformando su sistema, con sus dudas y sus cosas. Agra se colocó en la derecha y puso a Perea escorado a la izquierda para colocar a Salvi en la mediapunta y a Lekic en la punta del ataque. El resultado no le pudo salir mejor porque en el primer minuto de juego el serbio adelantaba al Cádiz CF al aprovechar la pachorra de la zaga perica. El Espanyol se puso manos a la obra y empató en el 37’. El empate parecía poner las cosas en consonancia con lo que era la lógica y cuando todo parecía que los catalanes impondría, paulatinamente, su juego sobre el Cádiz CF apareció un cabezazo inapelable de Karim Azamoum a cuatro minutos del descanso para alegría de una hinchada que vio como en todo el segundo tiempo su equipo no sólo mantuvo el tipo sino que incluso pudo llevarse algo más de renta a la ciudad Condal.

Ratificada la paz en el cadismo, luego llegó el domingo por la mañana y un partido, mejor dicho, un segundo tiempo ante el Elche glorioso con el que Carranza levitaba hacia las nubes donde ha acabado el mes de noviembre al completar una racha de seis victorias consecutivas, que son siete con la de Copa.

Y en esas estamos. En la gloria. Y en ese estado anímico llega un Cádiz CF que se presenta hoy en el estadio periquito con una dinámica por la que el Espanyol está obligado a hacer algo más que presentarse al examen. Para colmo, los de Rubi no atraviesan precisamente su mejor momento después de que esta pasada jornada hayan caido en el Coliseum de Getafe ni más ni menos que por tres goles a cero.

La pasada semana se cumplía un año de la proeza en el Villamarín de los de Cervera. Un 3-5 que vino a remontar el 1-2 en Carranza. Este año la cosa, sobre el papel, no sería tan difícil, pero el inconveniente es que el Espanyol está avisado de que como se relaje lo más mínimo los amarillos pueden pintarle la cara a pesar de la categoría inferior en la que se encuentra y pese a que Cervera volverá a confiar en sus hombres menos utilizados en Liga. Pero ojo aquí que puede estar la clave para un nuevo milagro. Y a eso se agarra hoy un cadismo que a partir de las 21,30 horas estará pegado a la televisión.

Por tanto, o Rubi toma nota del pecado de Quique Setién el año pasado, que sacó un once desequilibrado en el centro del campo y al que Cervera le hincó el diente nada más verlo en la tablita de los onces titulares, o el Espanyol tendrá problemas con un Cádiz CF en el que se encuentran varios jugadores con muchas ganas de decir alto y claro que eso de calentar banquillo siendo los más caros del vestuario está feo. Son los casos de Aketxe y Álex Fernández, que serán titulares hoy para tirar de un carro en el que también deben estar jugadores como Agra y Perea. Sin duda, gran día para difrutar. Pase lo que pase.