Edu Ramos jugará esta temporada en el Cádiz CF cedido por el Córdoba

Edu Ramos, durante su etapa en el Córdoba.

El Cádiz CF ha reforzado aún más su centro del campo. Así es porque ya se ha confirmado la incorporación de Edu Ramos, jugador que llega procedente del Córdoba. El mediocentro llega como cedido al club gaditano con una opción de compra para la próxima temporada. Una cantidad asequible si responde como se espera: 250.000 euros.

Nacido en Churriana (Málaga) hace 26 años, Edu Ramos tiene una notable experiencia en la categoría de plata después de competir en ella con equipos como Villarreal B, Albacete y Córdoba. De hecho, en el conjunto manchego (sobre todo en su primer año) y en la escuadra cordobesa era importante en sus labores en la medular, donde aportaba músculo.

Además, y por si fuera poco, llegó a jugar algunos encuentros en Primera con Málaga (llegó a ser una de las perlas de la cantera malaguista y debutó con el primer equipo a los 17 años) y Villarreal, al tiempo que también vistió la elástica del Leganés en Segunda B.

El costasoleño, que suele desenvolverse mejor con el pie derecho, era uno de los jugadores que aparecía en la agenda de Juan Carlos Cordero este verano y al final su incorporación ha sido posible. El Córdoba no quería desprenderse de este futbolista, uno de sus mejores hombres, pero necesita deshacerse de él para poder cumplir el límite salarial.

Una llegada que el entrenador cadista Álvaro Cervera ve con buenos ojos, pues Edu Ramos también puede hacer las labores de central, una posición que también pretendía reforzar el Cádiz CF. Sin lugar a dudas, la polivalencia del malagueño ha sido determinante. «La evolución de José Mari es una incógnita y me gustaría tener otro jugador. Es el perfil de Edu Ramos», señaló el entrenador del Cádiz CF.