Duda: “El Cádiz CF ha fichado experiencia y carácter”

Qué mejor que la palabra de un excadista y de un excompañero de para preguntar por el último fichaje del Cádiz CF como ha sido Sergio Sánchez, con quien Duda compartió vestuario durante cuatro años en el Málaga. Al portugués, ahora enrolado en las categorías inferiores del Málaga tras colgar las botas, el fichaje del defensa para el Cádiz CF le parece un gran acierto.

De entrada, Duda guarda muy buenos recuerdos de Sergio ya que ambos coincidieron “en la mejor etapa de la historia del club. Tanto Sergio como todos estuvimos a un gran nivel; me alegro que esté allí ayudando al Cádiz CF en sus objetivos”, decía en Deportes Cope Cádiz. Y remata. “aquí fue un jugador muy importante de la plantilla en los años en los que estuvo”, atestigua.

Sergio Sánchez llega tras once meses sin jugar pero con muchos tiros dados. Y es a eso precisamente a lo que se agarra Duda para presentar su aval. “El Cádiz CF está firmando experiencia, y eso se nota tanto dentro como fuera del campo”.

Define a Sergio como un defensa “con muy buena salida de balón, competitivo, que no da ninguna por perdida. Además, también puede cumplir perfectamente como lateral derecho”.

Duda es consciente que la inactividad le puede pasar factura a Sergio en sus primeros días en el Cádiz CF. No obstante, cree que a medida que entre en los planes del entrenador se irá poniendo a tono. Que no haya jugado en el último año, a juicio de Duda, es motivo de “cosas de entrenadores que nos puede pasar a todos. Luego, cuando entras en el equipo, cuesta más jugar y la falta de minutos hace que no tengas continuidad para demostrar lo que vales y poco a poco te vas quedando atrás”. Lo que tiene claro es que fichar por el Cádiz CF “le va a venir bien para demostrar el jugador que ha sido”.

Que un jugador del caché de Sergio Sánchez haya recalado en un club de Segunda no le sorprende a Duda porque “al Cádiz CF no se le puede decir nunca que no. Y más con la situación que llevaba (Sergio) sin competir”.

Además de la experiencia y la contundencia, Duda señala otra virtud inherente al catalán. “Tiene mucho carácter, y de eso hace falta siempre en un equipo, tanto dentro como fuera del campo”.

El exfutbolista afincado en Málaga suele seguir al Cádiz CF cada vez que puede, lo que le hace recordar que el equipo de Cervera “ya tiene buenos defensas, pero la competitividad sana es muy buena para todos y sobre todo para los objetivos”.