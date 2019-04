Dilema en el centro de la zaga

Álvaro Cervera se verá obligado a modificar de nuevo el centro de la defensa con motivo de la próxima visita a Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión será por motivos federativos, ya que Sergio Sánchez recibió ante el Zaragoza su quinta cartulina amarilla desde que llegara al Cádiz CF y tendrá que cumplir sanción por acumulación de amonestaciones.

El experimentado central, que se ha perdido algunos encuentros en los últimos tiempos por molestias físicas, ha estado apercibido de sanción desde la 18ª jornada, justo cuando recibió su cuarta tarjeta amarilla del curso en La Rosaleda ante el Málaga. Precisamente ante uno de sus antiguos equipos se lesionó y no pudo volver a los rectángulos de juego hasta seis jornadas después, con la visita del Cádiz CF a Oviedo. desde entonces ha disputado ocho encuentros hasta que ha visto la quinta cartulina amarilla, esa tarjeta que le obliga a cumplir ciclo.

Sin su líder en la retaguardia, el Cádiz CF volverá a modificar su pareja de centrales. A priori, Kecojevic encadenará su séptima jornada consecutiva como central titular. El balcánico, que había alternado titularidad y suplencia esta temporada, se ha asentado en el centro de la zaga debido a las ausencias de sus compañeros, por unas u otras razones.

Ahora todas las miradas se centran en Marcos Mauro, el central cadista que más minutos ha jugado en la presente temporada (supera con creces los 2.000 minutos disputados). El argentino está en proceso de recuperación de su lesión al sufrir una microrrotura fibrilar en el recto anterior del cuádriceps ante el Córdoba CF. Por lo tanto habrá que ver su evolución durante esta semana de entrenamientos.

Los otros dos centrales de la primera plantilla no están a disposición del míster. Servando no juega desde su grave lesión en Tenerife en el lejano mes de septiembre, mientras que Pantic, que todavía no ha debutado con el Cádiz CF, tuvo que pasar por el quirófano.

Cantera o cambio de posición

Las opciones de Álvaro Cervera en caso de contar únicamente con Kecojevic el próximo domingo ante la UD Las Palmas pasan por confiar en la polivalencia de alguno de sus hombres o mirar a la cantera.

Con la primera opción, Edu Ramos sería el elegido para jugar como central. Ya lo hizo esta temporada en alguna ocasión, aunque el malagueño es mediocentro y ahí viene jugando con regularidad en los últimos tiempos. Además, Garrido no pudo volver todavía ante el Zaragoza y con el centrocampista vasco falto de minutos (que también podría ocupar ese puesto como medida de urgencia), esa opción haría que Cervera perdiese a un mediocentro de ese talante en el centro del campo. Y es que José Mari, con la sanción ya cumplida, y Álex no son futbolistas de esas características.

Asimismo, Rober Correa, descartado ante el Zaragoza en una semana complicada, sería otra de las posibilidad para tapar ese hueco en el centro de la zaga.

Otra opción es contar con el canterano Sergio González, que suele entrar a menudo en las convocatorias del primer equipo y entrena a las órdenes de Cervera. El polivalente futbolista ha sido central durante mucho tiempo, aunque últimamente juega como mediocentro en el filial y en sus esporádicas apariciones con la primera plantilla. Ya está disponible tras cumplir sanción el pasado fin de semana.

Siguiendo con la cantera, Saturday Erimuya emerge como otra posibilidad. El nigeriano está completando una temporada descomunal en el Cádiz CF B, destacando en la faceta goleadora. Ha dado un salto de calidad notable y ya fue convocado el pasado lunes ante el Zaragoza, aunque no llegó a jugar.

También en el ‘B’ se encuentra el palaciego Moi, central de talla que lleva varios años en la cantera cadista. Este curso ha jugado en el centro de la zaga y como lateral derecho reconvertido. Además se ha encargado del balón parado en el filial y con muy buena nota. Por ahora no ha entrado en los planes de Cervera.

Mientras, Cubero, otro polivalente jugador que puede ser central y lateral izquierdo, se encuentra lesionado, mientras que el joven Paúl tuvo minutos el pasado domingo ante el Cabecense pero apenas tiene experiencia en el filial. Todo ello sin olvidar al uruguayo Allala, que todavía no ha debutado en encuentro oficial a las órdenes de Juanma Pavón.