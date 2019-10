Diego González: «Tenemos en mente que se jugará el partido»

Chiclanero de nacimiento y cadista de formación. Así es Diego González, un zaguero que sigue acumulando experiencia en La Rosaleda, ahora en un momento especialmente duro para el Málaga, equipo acostumbrado a vivir etapas mucho mejores.

En su tercera temporada en la capital malagueña, Diego González es uno de los habituales en el once blanquiazul. En una plantilla muy ajustada es el chiclanero importante, de ahí que su participación este sábado ante el Cádiz CF en La Rosaleda parezca segura, más allá de las molestias. «Ahora mismo me encuentro bien. Acabé con algunas molestias en el partido anterior, pero me dieron descanso el martes y este miércoles ya me encontraba mejor. No creo que sea nada de lo que preocuparse», aseguraba después de una nueva sesión de entrenamientos.

A Diego González no se le escapa que la situación es atípica, con un Málaga con lo puesto que no vería con malos ojos el aplazamiento de la cita. En este sentido, el jugador formado en El Rosal señalaba: «Es un caso particular, ya que cinco compañeros se han ido con su selección, tenemos un par de jugadores tocados, Adrián expulsado… Ha dado la coincidencia de que en esta jornada tenemos déficit de jugadores. Pero pese a ello nosotros tenemos en mente que se va a jugar el partido y tenemos que estar concentrados toda la semana».

La temporada no es nada sencilla y Diego González lo asumía y apostaba por su equipo. «Tenemos que ser conscientes de esa dificultad, son jugadores importantes para nosotros, pero también sabemos que estamos compitiendo bien», relataba. Y puntualizaba: «Si que es verdad que los resultados no están siendo los deseados, pero esperemos que el trabajo traiga la recompensa. Los que somos estamos montados en el barco, hay que remar».

«El Cádiz CF tiene las ideas claras»

En cuanto al Cádiz CF, su antiguo club, destacaba: «El Cádiz CF ha empezado de una forma espectacular. Ellos están arriba en la clasificación y se trata de un rival muy a tener en cuenta. Ya en la pretemporada lo pudimos ver, fue el partido donde más intensidad hubo y eso es señal de han trabajado bien durante el verano y tienen las ideas claras».