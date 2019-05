Deportivo-Cádiz CF (Previa) Riazor, punto de partida para todo

Deportivo de La Coruña 0 Cádiz 0 Deportivo: Dani Giménez, Eneko Bóveda, Duarte, Marí, Saúl, Álex Bergatiños, Edu Expósito, Quique, Fede Cartabia, Pedro Sánchez y Carlos Fernández. Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Sergio Sánchez, Kecojevic, Matos, Garrido, Álex Fernández, Jairo, Eaketxe, Machís y Manu Vallejo. Árbitro: Soto Grado, riojano. Partido correspondiente a la 38ª jornada de Liga. Estadio Riazor.

Las cosas se le están poniendo bien al Cádiz CF, solo hace falta ahora que lo que esté en sus manos no lo desaproveche. Y sí, hoy toca hacerlo en un escenario que, de conseguir hacer algo grande, supondría un auténtico espaldarazo a las opciones de un equipo que debería comenzar a créerselo cuanto antes, con quien sea y contra quien sea.

Los tropiezos ayer de Mallorca y Sporting le hacen llegar a Riazor con ese margen de error que siempre sirve para jugar con más tranquilidad y valentía. Desde la barrera y la distancia, pocos cadistas no firmarían esta tarde un empate en tierras coruñesas, pero sin duda que una victoria serviría para no solo subir un puesto en la clasificación, sino para inflarse de optimismo y confianza de cara a las cuatro jornadas restantes.

Para este encuentro, Cervera podría recuperar a Salvi, sin embargo, todo indica que no saldrá de partida un jugador que en un futuro cercano debe estar llamado a recoger el bastón de mando que tendrá que dejar el internacional venezolano Darwin Machís. Por eso mismo, y a falta aún de que recupere la condición física idónea, Cervera ha comenzado a darle cabida en la convocatoria y dependiendo de cómo vaya el encuentro es posible que el extremo gaditano pueda contar con algunos minutos en la segunda mitad de partido para ir cogiéndole frescura a una competición a la que debe volver por la puerta grande,Por él y por el equipo. Y porque se lo merece.

Dejando atrás a Salvi, el encuentro de esta tarde ante el Deportivo es una auténtica prueba de fuego para saber dónde está el Cádiz CF y, lo más importante, hasta dónde está capacitado llegar. El rival, el escenario, la circunstancias…, todo sirve para emplear esta prueba como un dato verdadero. ¿Está el Cádiz CF preparado para ganar a un enemigo con un presupuesto superior y un objetivo más exigente? Se verá. ¿Está Cervera capacitado para darle a su equipo ese aire ganador que le ha faltado en la temporada pasada? Se comprobará. ¿Está Machís llamado a ser ese futbolista que por sí solo meta al equipo en el ‘play off’ antes de partir a la Copa América? Sí, lo está. Sólo queda volver a demostrarlo en un estadio de Primera, categoría a la que piensa volver vestido de amarillo y después de jugar con su selección la Copa América. Porque una cosa es segura, si Machís está preparado para meter al Cádiz CF en el ‘play off’ de ascenso, también lo están sus compañeros para llevarlo a Primera sin la participación del venezolano. En todo caso, eso ya se verá.

Porque lo primero. Y lo primero es ganar cuanto antes para hacer bueno, o menos malos, los dos empates que han lastrado al Cádiz CF en las dos últimas semanas. Es cierto que el empate hoy en Riazor sería bueno de no ser por lo decepcionante de sumar dos puntos de los seis posibles. Por eso mismo, los hombres de Cervera deben salir convencidos de que no haya cambiado tanto la historia de lo que fue un 3-0 en Carranza a finales del año pasado. Entonces, los cadistas golearon sin Machís y con un juego arrollador que tuvo en Manu Vallejo a uno de sus capitanes. Y es posible que, tras recuperarse de unas molestias y ser suplente la semana pasada ante el Málaga por el capricho de un Barco que ni ha navegado a La Coruña hoy, el ariete chiclanero pueda volver a un once que estará compuesto por Cifuentes bajo palos. La defensa de cuatro volverá a estar confeccionada por Rober Correa y Matos en la laterales y Sergio Sánchez y Kecojevic en el eje central. No se descarta que Cervera dé descanso a José Mari para incluir en la sala de máquinas desde el principio a Álex Fernández, que estaría acompañado por Jon Ander Garrido. Y arriba, con los fusiles y estiletes, los Jairo, Machís yAkexte por detrás de un Manu Vallejo que quiere comenzar a despedirse de la mejor manera posible de una afición que el año que este verano le verá partir hacia el Valencia si no antes se lo lleva la Rojita.

La rampa final continua

La rampa final la emprendió la semana pasada en Carranza ante el Málaga. El Cádiz CF se comportó con cierto y lógico temor ante un equipo que se fue con su entrenador lloriqueando y sin la victoria que tampoco buscó con insistencia.Hoy toca Riazor, toda una plaza de Primera y en la que el Cádiz CF quiere coronarse de camino a su sueño de ascenso que dejaría de serlo justo en el momento en el que demostrase ser capaz de sabotear a todo un Dépor.