Dejan Lekic, el delantero para el Cádiz CF de Cervera

De una posibilidad a una realidad. Canal Amarillo informaba ayer del interés del Cádiz CF por pescar en el río revuelto de Reus, y este viernes ya está todo a punto para que Dejan Lekic se convierta en el delantero del equipo amarillo. A falta de la firma para dotarlo de oficialidad, el serbio será el atacante que complete la vanguardia junto a Mario Barco, Carrillo y Dani Romera.

Esta es la información con muchas horas por delante para que se cierre el mercado de verano. A las 00:00 se pondrá fin a una campaña muy movida, pero hasta ese momento aún pueden concretarse varias operaciones. En las próximas horas se espera confirmar el acuerdo con Lekic, que se incorporaría de manera inmediata al grupo que dirige Álvaro Cervera. Se ha rastreado el mercado extranjero, se ha seguido un mercado nacional ya esquilmado por las demás entidades y, con las posibilidades económicas del Cádiz CF, se entiende que el serbio es la mejor opción para los intereses amarillos.

Lekic (Kraljevo, 7 de junio de 1985), con 33 años, es un viejo rockero del fútbol español. Ha pasado por Osasuna, Sporting, Eibar, Girona, Mallorca y el pasado curso militó en el Reus, marcándole además el gol de la victoria catalana ante el Cádiz CF. Esta temporada aún no ha podido debutar por los problemas financieros de los tarraconenses, que superan el límite salarial y no han podido inscribir a siete futbolistas para estas dos primeras jornadas de Liga. Un problema que esperan solucionar de manera inminente porque ya no les queda más tiempo.

Es un ariete muy del gusto de Cervera. Un auténtico tanque de 1,93 fuerte, potente, rematador, un peligro en el juego aéreo y una solución para sacar el balón con desplazamientos largos desde la defensa. Se mueve bien en el área pese a su envergadura y tiene gol, con cifras que rondan la decena por temporada.

No se puede dar aún por cerrada la plantilla del Cádiz CF. Queda por solucionar el problema de Brian Oliván, a quien el míster le abre la puerta porque no contará con muchos minutos pero no ha encontrado un destino convicente y la sensación es que se quedará en busca de su oportunidad. Carpio deberá rescindir. En cuanto a Dani Romera, el Almería lo tiene en el punto de mira pero sólo se marchará de Carranza si hay otro recambio a mano.