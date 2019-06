Darwin Machís no estará en el Cádiz CF vs Extremadura

Baja más que sensible para Álvaro Cervera de cara al Cádiz CF vs Extremadura del próximo martes. Finalmente, la Federación de fútbol de Venezuela no ha aceptado la petición del club amarillo para que Darwin Machís esté dos días más en tierras gaditanas y disputar el partido aplazado al próximo martes.

El repentino fallecimiento de José Antonio Reyes hizo que la RFEF aplazara todos los partidos con algo en juego al próximo martes, situación que dejaba en el aire la posibilidad de que Machís estuviera en el partido ante el Extremadura.

De hecho, Venezuela había aceptado que el jugador se incorporara este lunes a la concentración en Estados Unidos, por lo que retrasar aún más su llegada a la selección sudamericana era algo difícil.

Cosa que el propio seleccionador de Venezuela Rafael Dudamel comentaba en rueda de prensa que “la otra situación que se nos presentó y no estaba planificada fue tras el triste fallecimiento de ‘La Perla’ Reyes, que en paz descanse, han pospuesto la jornada y el equipo de Machís ha solicitado permitirle jugar. El partido fue reprogramado para el día martes y lamentablemente hemos tenido que decir que no. Yo espero que el lunes, saliendo todo con normalidad tengamos a todos en Atlanta”.

Una baja importante pues más allá de la aportación de Machís, Cervera tiene la baja de Jairo por lo que se quedan sin un jugador de banda izquierda.