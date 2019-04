¿Hasta cuándo retendrá el Cádiz CF a Machís?

J. M. A. / A. C.,

Una pregunta circula por la cabeza de todos los cadistas y se centra en su estrella Darwin Machís. ¿Hasta cuándo podrá retenerlo el Cádiz CF esta temporada? Y es que sobre el horizonte planea el incordio mayor del reino, la Copa América. Es el precio que se tiene que pagar por estar en Segunda y tener en tus filas a un internacional de la talla de Machís. Porque si en el Cádiz CF es primordial, no lo es menos en su selección de Venezuela.

Ya hace un mes Machís se perdió el encuentro ante el Córdoba debido a su convocatoria con la Vinotinto. Entonces, el seleccionador caribeño Rafael Dudamel no quería profetizar si contaría o no con el jugador del Cádiz CF para la disputa de la Copa América que empieza el próximo 14 de junio en Brasil. “Hablar hoy de convocatoria de la Copa América es demasiado prematuro. Espero como seleccionador nacional tenerlos a todos con un buen rendimiento y buena salud para que me hagan difícil la tarea de escoger”, decía en palabras recogidas por El Desmarque.

Fiel a la prudencia que debe mantener en todo momento el responsable de cualquier combinado nacional, Dudamel no podía prometer un trato especial para ninguno de sus jugadores seleccionados. “Nuestros espacios para poder trabajar los marca la FIFA, no nosotros. Es inevitable que en momentos determinados coincidan las competiciones y alguno se ve perjudicado. Intentamos siempre tener la mejor comunicación con los dirigentes de cada club y con los jugadores, sabiendo que podemos llegar a acuerdos que favorezcan a ambas partes”, contaba abriendo una puerta por la que sin ninguna duda ya está entrando el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, que ya intentó, sin éxito, contar con Machís para el encuentro ante el Córdoba al tratarse de un amistoso.

Las cosas se ponen más serias a mediados de junio. Y es que la Federación Venezolana tiene el derecho de contar con cada uno de sus internacionales hasta diez días antes del comienzo del torneo continental, es decir, desde el 4 de junio. La temporada regular en Segunda acaba el fin de semana del 9 de junio, jornada última que el Cádiz CF disputará en El Molinón ante el Sporting de Gijón. Así las cosas, puede darse por hecho, en el caso más que probable que Machís acuda con su selección a la Copa América.

Conversaciones, más o menos fructíferas, de Manuel Vizcaíno con la Federación Venezolana al margen, todo indica que Machís, como mucho y en el mejor de los casos, estaría con el Cádiz CF hasta la última jornada de la temporada regular que se disputa el 9 de junio ya que con toda seguridad será llamada a filas para preparar los primeros encuentros en la Copa América de la Vinotinto en los días 15 y 19 de junio ante Perú y Brasil, respectivamente.