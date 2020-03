Cuando el Cholo se impregnó de ‘cerverismo’

Parece que ha pasado un siglo desde el último partido del Cádiz CF en Lugo y del último del Atlético en Liverpool. La crisis sanitaria, social y económica que daña a Europa ha motivado que el balón pase a un quinto o sexto puesto en el orden de importancia de las cosas sin importancia, pero no por ello se tiene que sepultar. Hablemos de fútbol un poco. Hablemos, porque el balón, como el amor, siempre vuelve.

Y puestos a hablar de fútbol, comentemos esa última rueda de prensa que un glorioso Simeone realizó poco después de conseguir el pase a cuartos de la Champions tras vencer al todopoderoso Liverpool de Jürgen Klopp. El técnico bonaerense se impregnó de cerverismo con un discurso en el que dio las claves de la victoria y que a mucho cadista recordó al entrenador Cervera. No es para menos, ya que los pasos de uno son idénticos al que da el otro. La similitud entre la forma de jugar, de hablar, de idealizar, de pensar y de actuar son cantidad entre uno y otro.

Ya se sabe del parentesco en la forma y el estilo de jugar del Atlético de Madrid del Cholo Simeone con, salvando las distancias, el del Cádiz CF de Álvaro Cervera. Pero no solo un entrenador y otro se parecen en lo que proponen en el campo sino también en lo que dicen en las ruedas de prensa.

Ambos tienen en sus manos a un ejército de jugadores que comulgan ciegamente con las doctrinas del míster y el que no lo hace no tarda mucho tiempo en encontrar la puerta. Ambos también mantienen una maravillosa comunión con la grada no sin que dentro de la misma haya algunos detractores cansados con un juego que en determinados y no pocos momentos suele ser tosco, aburrido, previsible, lento y carente de ideas.

Como no puede ser de otro modo ambos entrenadores comparten la etiqueta de defensivos, cuando no ultradefensivos. Y sí, los dos asumen ese perfil, que en el caso de Cervera ni tan siquiera lo interpreta como despectivo.

Desde su llegada, Cervera siempre ha levantado honores hacia lo que Simeone estaba consiguiendo en el Atlético. Siempre. De hecho, la filosofía colchonera, reforzada desde la llegada del argentino al banquillo del Calderón, fue inteligente y razonablemente copiada por el departamento de marketing del Cádiz CF para concebir el sueño del ascenso en aquel mítico ‘play off’ al que se llegó con carita de cordero degollado para acabar siendo el rey de la selva. Ya saben, aquello del ‘Nunca dejes de creer’ colchonero con el #Yo creo que el Cádiz CF instauró el 21 de mayo de 2016 poco antes de recibir al Racing de Ferrol en el primer partido de aqel ‘play off’ al que solo acudieron 12.000 ‘creyentes’.

Desde entonces a ahora, todo ha seguido siendo lo mismo. Por un lado, el Cholo consiguiendo meter casi año tras año al Atleti en los cuartos de la Champions y consiguiendo pasaporte todas las temporadas para disputarla y el Cádiz CF de Cervera asomándose ejercicio tras ejercicio al olimpo de los Dioses no sin ser ambos criticados debido a algunos momentos trascendentes de la temporada donde el equipo sucumbía poco antes de llegar a la orilla.

Odiados y queridos, respetados siempre, el caso es que tanto Cervera como Simeone se han ganado de ‘motu propio’ su parcelita en el corazón de dos entidades que ostentan dos mascarones de proa de un valor incalculable.

Viene todo lo anterior al caso de una última rueda de prensa protagonizada por Simeone en Liverpool, pocos días antes que el coronavirus congelase todos los corazones y cuando el balón rodaba por el verde sin saber que se detendría en seco ante el abismo de una pandemia.

Pero antes, ¡ay, antes la que formó el Atlético más cerveriano en Anfield Road! De entrada, Simeone tuvo que explicar su cambio de Llorente, clave en la victoria, por Diego Costa. “Necesitaba piernas y fortaleza porque Diego (Costa) lo había dado todo y que Correa se me estaba cansando en el sector derecho y necesitábamos gente que pudiera romper. Para algunos, el cambio de Llorente puede ser defensivo, pero os invito a ver los entrenamientos porque esto que ha hecho hoy lo suele hacer”. El argentino, son sin ‘rintintín’, tiró a dar a ese sector que le tacha como demasiado conservador en partidos claves en los que su Atlético acabó hundido de tantos pasos atrás que dio. Un ejemplo, la eliminación el año pasado en Turín cuando en el Wanda se venció 2-0.

No solo ahí se parecieron las palabras de Simeone a las de Cervera, que también suele utilizar sus ruedas de prensa postpartidos para poner los puntos sobre las íes. El Cholo también le dio su importancia a la gente, a la grada, y como no, a los balones recuperados con los que lanza a su equipo y de los que tanto vive el Cádiz CF de Cervera. “Creo que al final del partido es cuando mejor empezamos a estar. Fue cuando la gente empezó a cantar y a estar cerca del equipo cantando…, como que empezamos a recuperar algunas pelotas más adelante y teníamos más valentía para salir un poquito más”. ¿Les suena?

Y si anteriormente se pareció al señor de gafas del Cádiz CF, fue en las siguientes declaraciones donde directamente se tranformó en Cervera y en ese discurso tan cansino como verdadero que el entrenador cadista repite como un mantra siempre. Ya saben, ese de que hay que correr igual o más que el rival para poder ganar. En su caso, el Cholo agradeció el esfuerzo de los suyos, que fueron a por la victoria siempre sin salirse del patrón que les ha hecho ganar tantas batallas. “A este equipo le valoro no haber salido nunca del plan de trabajo y no haber cambiado en ningún momento. Eso nos llegó a encontrar el 2-1 y ya nos dio fuerzas. Evidentemente, aparecieron los espacios y sabíamos que alguna nos podía caer para resolver con el 2-3. Un partido que queda para el recuerdo y la historia de todos los atléticos y que nos vuelve a meter entre los ocho mejores equipos de Europa”. Unas palabras que, si se cambia Europa por luchar por el ‘play off’, bien podría firmar el propio Cervera.

A la pregunta corta y directa de ¿cómo juega el Atlético de Madrid?, Simeone respondió de una manera muy similar a lo que suele decir Cervera. “A ganar, con sus armas, pero a ganar. Respetando su identidad, respetando las características de los futbolistas que tenemos y explotando los defectos de los rivales. Así jugamos”. Calcado.

Cervera y Simeone, el gafas y el Cholo, como dos gotas de agua.