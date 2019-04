Cordero: “A Cervera hay que dejarlo tranquilo”

Juan Carlos Cordero fue el pasado lunes noticia debido al juicio que lo enfrenta al Cádiz CF de Manuel Vizcaíno, un mal trago por el que no ha tenido más remedio que pasar después de no haber llegado a un acuerdo en meses anteriores. Este miércoles atendía la llamada de Deportes Cope para tratar varios temas, el primero, el contencioso. “Se pasa un rato amargo, la espera…, la gente con la que te encuentras y con la que has convivido dos años y que has tenido buena relación y volver a encontrarte con ellos por un tema así no es de agrado, pero al final he estado obligado al juicio y ahora solo queda esperar a la justicia”, comenzaba diciendo.

El que fue director deportivo recordaba los años en el club gaditano aludiendo a las personas con las que coincidió en el juicio, desde el presidente Vizcaíno a los directivos Jorge Cobo, Santiago Pozas o el entrenador Álvaro Cervera, además de Quique Pina. “A nivel personal hemos pasado muchas alegrías y sufrimientos, muchos viajes. Ha sido el primer juicio al que asisto y la verdad que las sensaciones no son buenas; son más bien amargas porque tienes que escuchar a la gente con la que has convivido hablar y te encuentras mal en realidad”.

El juicio ya ha quedado visto para sentencia y Cordero apenas contaba nada de lo ocurrido en la sala “porque ya se ha hablado donde se ha tenido que hablar”. El murciano confía en la justicia y recuerda su trabajo. “Yo creo que he hecho un gran trabajo en los dos años que he estado y a los hechos me remito. Son tres años luchando en los puestos de arriba y empezamos con un presupuesto bajo para luego tener activos importantes y hemos conseguido traspasos”.

Por último, recuerda que “el juicio se podía haber evitado y desde el primer momento así se lo trasladé a Manuel Vizcano pero no ha podido ser”.

Su despido dice que fue “duro y doloroso a nivel pesonal porque soy una persona de estar mucho tiempo en los clubes y hacer algo grande. También lo fue a nivel familiar porque mi mujer era la primera vez que abandonaba Murcia para seguirme y también estaba el asunto de los colegios de mis hijos. Y claro, cuando haces las cosas bien, de manera honesta y tu familia está feliz y asentada, pues es normal que duela”.

Machís, una perla conocida

Y de un mal trago a uno inmejorable, que es el que está disfrutando la afición cadista con Machís, un jugador que Cordero conoce muy bien de Granada. “Debuto con nosotros en Primera y era un jugador que siempre ha estado en la agenda nuestra, pero se fue al Leganés cedido por el Granada y nos fue imposible. Ahora el Cádiz CF ha tenido la fortuna y el poderío económico de poder traerlo. Para mí, es el Cristiano Ronaldo de la Liga 123 y te puede llevar a Primera siempre y cuando se mantenga la palabra equipo, que es lo que le hace grande. El equipo debe seguir siendo consistente y mantenerse unido bajo el mando de Cervera”, dice en un primer alegado a favor del entrenador.

Siguiendo con Machís, Cordero apunta es “muy resolutivo, el típico jugador que cuando el balón le llega han pasado muchos minutos y mientras tanto son sus compañeros los que tienen que trabajar para mantener la portería a cero para que cuando pueda Machís te gane el partido”, analiza de un delantero que “tiene unas condiciones brutales en ataque y también defectos defensivos como también tenían Alvarito y Salvi, pero que con insistencia y el trabajo de Cervera acabaron siendo muy buenos en defensa”, comenta en un segundo alegato a favor del técnico. Además, aunque a “Machís le cueste ahora en defensa, hay jugadores como Jairo que brillan menos pero para el entrenador se sacrifican por y para el equipo”.

No hace falta decir que para Cordero el Cádiz CF es candidato claro al ascenso, incluso directo. Y lo dice “porque está siendo capaz de sumar de tres en tres en los peores momentos y eso dice mucho. Está una situación óptima para luchar por todo pero hay que dejar tranquilo al entrenador y que el presidente no cree unos debates internos sobre cómo tiene que jugar el equipo”, dice desde el conocimiento.

Precisamente, volvió a hablar de Cervera a costa de las últimas declaraciones del entrenador en el que se quejaba de la nueva obligación de ascender, algo que Cordero cree que lo dice bajo una táctica mental. “Nos conocemos muy bien y sabemos cómo es Cervera, siempre claro, directo y transparente. Si lo dejan trabajar a su manera y el equipo está por encima de las individualidades seguro que pasarán cosas buenas. Tiene mucho mérito lo que está haciendo y claro que por supuesto que Cervera quiere que Machís sea importante, ero también quiere que no se reste crédito a la forma de jugar del equipo y a jugadores como Cifuentes, José Mari, Garrido, Jairo y tantos otros que hacen mantener con vida al equipo para que pueda aparecer Machís y gane el partido”.

Por tanto, Cordero no ve tanta presión para ascender como ilusión. “El Cádiz CF y la ciudad deben estar ilusionadas, y no obsesionados, por ascender”, aconseja el padre de la criatura tal y como él se encarga de recordar porque “98% de los titulares ya estaban” en el equipo cuando él era director deportivo. Como es sabido, mantiene la relación con buena parte de los jugadores y con el cuerpo técnico y desde la verdad dice que le consta que “Cervera quiere entrenar al Cádiz CF en Primera”.

Si Cordero fuese ahora director deportivo renovaría “sin ninguna duda” a Cervera un año más al igual que recuerda ya hizo hace dos años “en un mal momento de resultados y con el visto bueno de Pina. El tiempo nos ha dado la razón”. Al hilo de esto, Cordero no cree que lo importante sea tener un año o tres de contrato por delante, “el problema es que a veces cuando alguien está mucho tiempo en un cargo puede comenzar a cansar pero cuando se va lo echas de menos. La sensación que debe darle el club es que quiere seguir contando con él y eso lo desconozco”, dice.

Desde la distancia, no tiene otra que respetar el trabajo de su sucesor en el cargo, al que felicita por el fichaje de Machís aunque “es el único que, por las circunstancias que sean, es el único que está resultando del mercado de invierno”