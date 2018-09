Cinco bajas obligadas ante el Alcorcón

A la espera de anunciar la lista definitiva de 18 convocados para el próximo encuentro liguero del Cádiz CF ante el Alcorcón, el entrenador cadista Álvaro Cervera ha señalado que son cinco las bajas obligadas para ese encuentro.

En este sentido, el capitán Servando y Juan Hernández permanecen en el dique seco tras ser operados después de las lesiones que sufrieron. Ambos permanecerán alejados de los rectángulos de juego, sobre todo el extremo izquierdo debido a la gravedad de su lesión.

Tampoco podrá estar ante el Alcorcón el galo Karim, que no pudo viajar a Albacete por molestias físicas. Del mismo modo, Garrido y Jairo Izquierdo siguen con su periodo de recuperación y, aunque ya entrenan con el grupo, no están todavía disponibles al no contar con nivel competitivo en estos momentos. Los dos deberán continuar con su puesta a punto.

El que sí está recuperado tras los problemas víricos de los últimos días es el roteño José Mari, que tampoco pudo jugar en Albacete. Además, Mario Barco vuelve a tener opciones tras perderse la cita en el Carlos Belmonte.