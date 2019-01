Cifuentes: “La experiencia de años anteriores te hace madurar”

R, L. / A. C.,

Por R, L. / A. C., 13:18 h.

El portero Alberto Cifuentes ha sido el encargado este miércoles de atender a la prensa en los días previos al encuentro de este sábado en Carranza ante el Mallorca. El Cádiz CF, que no gana desde que lo hiciera en casa al Deportivo en el último partido del año, sigue estando a un punto de los puestos de ‘play off’ y en la caseta no se ha perdido ningún gramo de esperanza tal y como evidencian las palabras de uno de los capitanes. “El vestuario está tranquilo. Estamos llevando bien la situación. La gente está trabajando fuerte y todo el mundo está implicado más allá de gente que pueda salir”, comentaba el arquero en lo referente a la unidad del grupo al margen de que haya jugadores preocupados por el mercado invernal.

De cara al encuentro ante el Mallorca, Cifuentes piensa que será un rival duro y correoso y que llegará a Carranza con la lección bien aprendida. “El que no conozca al Cádiz CF de Cervera es que no ha visto muchos vídeos. Todo es cuestión de cabeza y siempre hay mucha igualdad. Sabemos cómo juegan los equipos. Influyen muchas cosas más allá del estilo de juego”, manifiesta.

A la espera de llegada de refuerzos, Cifuentes se aísla del asunto en sí al no creer que deba estar centrado en algo que a los futbolistas les puede distraer. En este aspecto, pone su confianza plena en el mismo director deportivo que le ha renovado un año más recientemente, Óscar Arias. “La dirección deportiva debe decir qué quiere. Los que estamos en la plantilla estamos para ayudar. Hemos ganado partidos con gente no tan rápida pero tenemos un estilo muy definido y lo importante es que el que entre se adapte de la mejor manera posible”, dice en alusión a las marchar de Agra y Karim Azamoum que no se han reforzado todavía debido a que el fondo de armario del equipo está preparado para estas contingencias.

Poco a poco, este Cádiz CF ha dejado de ser un principiante dentro de una categoría que ya sabe cómo funciona a pesar de que haberse quedado la temporada pasada a un gol del ‘play off’ de ascenso en la última jornada. Para Cifuentes, todo ese pasado ayuda porque “la experiencia de los años anteriores lo que te da es madurar”.

Va siendo hora ya de ganar y de hacerlo en Carranza. El vestuario está mentalizado pero sabe que no será tarea fácil. “Solo pensamos en el Mallorca porque nunca somos favoritos ni en casa, somos fuertes pero no favoritos. El día a día es lo que te marca el éxito en el fin de semana. El Mallorca es un equipo que nos puso muchos problemas allí. Tienen cosas muy buenas”, avisa con respeto.

En el mismo sentido, apunta que “ganar siempre es importante. No podemos ser una montaña rusa. Hay que buscar esa regularidad e intentar ganar todos los partidos en casa”.