Cervera y la recuperación: «Los jugadores creen que lo pueden sacar»

Parece que el futuro se ve con algo más de optimismo en el seno del Cádiz CF. La victoria en Copa del Rey y la buena imagen ante el Sporting invitan a pensar que el equipo tiene más cerca que nunca el volver a ganar en Liga. Ello se transmite también en las palabras de un Álvaro Cervera con un semblante más esperanzador que en semanas anteriores.

“Una semana bien sin más problemas, hemos entrenado bien. Es una semana que viene después de una semana de Copa y el ánimo es bueno, como siempre ha sido y esperando el partido siguiente hasta que podamos ganar uno y nos den el ánimo que nos falta para jugar algo más tranquilo”, reconoce el técnico.

Cevera destaca el camino a seguir. “Debemos reafirmarnos dentro de lo que hacemos que no es malo, que hay días que se puede llevar a cabo y otros no. Ahora mismo lo que nos vale es ganar. Ha habido partidos en los que se ha hecho lo que hemos querido, pero no hemos ganado. Tenemos que ir día a día y ver que el trabajo no es tan malo como pueden parecer los resultados, pero la realidad es que los resultados son malos”.

El guión del entrenador no cambia por más que ahora la rapidez la busque en otro lado del campo. “Velocidad tenemos que tener porque si no el juego de hoy en día es difícil llevarlo a cabo a no ser que tengas una calidad envidiable. Tanto por fuera como por dentro tenemos que tener velocidad”.

«Estoy con ganas»

La semana ha transcurrido mucho más tranquila que las anteriores, y eso lo nota un entrenador que aunque necesita ganar, respira algo más aliviado. “Me veo con las mismas ganas que el primer día y al equipo igual. Veo que la gente cree que lo puede sacar. No he visto al equipo falto de ideas, lo hace bien dentro de lo que puede. Hace unas semanas veía algo más lejano esto, pero ahora se parece más a lo que quiero. La Liga va a ser difícil, estamos todos en la situación real de lo que es esto”.

Sobre el rival del sábado, el CD Lugo, Cervera destaca lo que puede ofrecer y su complejidad. “El Lugo es un equipo que estuvo unos años jugando de una manera, luego Pita es el jugador que da identidad al equipo. Ahora ha vuelto a jugar. Tiene un juego pausado de mucho toque con las cosas buenas y malas que tiene eso. Es un equipo que intenta tocar el balón. En casa ha hecho de todo, no tiene una dinámica. Es un equipo normal de Segunda División”.