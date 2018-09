Cervera: “A ver cómo salimos de aquí”

Como no podía ser de otro modo, Álvaro Cervera comenzó su comparecencia de este miércoles lamentando la lesión de Juan Hernández. “Es una pena porque es una lesión que se supone que es muy grave por lo que dicen los informes médicos. Además, Juan es un chaval que está empezando y que yo estaba convencido de que le íbamos a sacar mucho partido por sus características”.

Para colmo de males, la ausencia del jugador cedido por el Celta llega en una semana cargada de partidos. “Ahora tenemos una semana dura con tres partidos fuera de casa…, a ver cómo salimos de aquí”, dijo preocupado.

En estos momentos, en el extremo zurdo sólo tiene a Manu Vallejo… “Cosas del fútbol, que es un muy caprichoso. De un sitio tienes mucho tíos donde elegir y gente buena y en otro tienes a menos gente y estás más cojo”, lamenta.

Y es que el panorama, al margen de no poder sumar los tres puntos ante el Oviedo, se ha vuelto algo oscuro ahora que en Liga toca dos partidos fuera de Carranza. “Es muy complicado. Tenemos tres partidos ahora, porque más allá de los puntos, son tres partidos fuera de casa, muy exigentes”, dice contando el que en una semana espera en Tenerife de Copa. “Ver la medida que da el equipo, que por supuesto que si jugamos muy mal y ganamos los tres yo voy a estar contento; pero más allá de eso quiero ver cómo este equipo funciona fuera de casa, donde vamos a tener rivales muy buenos como Albacete, Mallorca y Tenerife. Quiero ver cómo se maneja el equipo y tengo expectativas”, confiesa.

La lesión de gravedad de Juan Nández permitirá al Cádiz CF fichar a un sustituto. Por lo que parece, Cervera está más enterado de esta posibilidad por oídas que por lo que le ha comentado su director deportivo. Curioso cuanto menos. “No lo sé (si se fichará). Tengo oído que se está buscando otro futbolista pero no sé en qué demarcación . Tendrá que verse”. A la pregunta de si lo prefiere en el extremo zurdo se muestra con dudas. “No tiene porqué. En el extremo zurdo está Manu y Jairo. Hay otras posiciones que incluso hay menos gente. Se hablará con la dirección deportiva”, argumenta antes de recordar que en tan sólo cuenta con tres centrales puros más la polivalencia de Edu Ramos.

Aún colea el empate postrero del Oviedo en Carranza del pasado sábado, un partido que según Cervera no pudo permitirse el Cádiz CF empatar dado que el perfil del rival era idóneo para trabajarse la victoria. “Ese partido lo podemos hacer porque estamos capacitados para hacerlo. Me da la sensación que no damos otro registro y ante ese tipo de equipo sí que lo podemos dar tal y como lo dimos. Ese registro lo tenemos muy trabajado, pero cuando venga otro equipo que te va a permitir hacer otras cosas igual no lo dominamos igual. Hay momentos que tenemos que hacer más cosas con la pelota. Era por lo que estaba yo dolido el otro día”, achacó.

Aunque tan solo se han jugado tres partidos, Cervera se muestra satisfecho con lo que ve en sus jugadores a nivel colectivo, no así en el plano individual. “El equipo hace una cosas muy bien, las solidarias porque la trabajamos y ponemos mucho empeño en ellas; pero en las individuales cometemos más errores”, diferenció.