Cervera: “Todos los jugadores creen en lo que hacemos, esa es la clave”

Otra victoria más, otros tres puntos y todo sin lanzar las campanas al vuelo. Cervera recuerda en cada comparecencia lo que trabaja su equipo y lo que cuesta ganar ante rivales de la enjundia de La Palmas.

“Un partido parecido a otros encuentros contra equipos del mismo corte. En la segunda parte lo hemos pasado un poco mal. En la primera parte metíamos mucha gente por detrás del balón. Las ocasiones han sido más nuestras y esta es nuestra forma de ganar”, explicaba un Álvaro Cervera que recordaba que “estamos acostumbrados al dominio del rival. Las Palmas da muchos pases y sabemos que tenemos que cortar una de esas y crear peligro arriba. Si el rival no crea peligro puede dejar descubierta la zona de atrás y que nosotros lo aprovechemos”.

El técnico del Cádiz explicaba así como su equipo frenó a Jonathan Viera y al rival. “Hemos visto muchos vídeos de Viera desde que ha llegado y tiene una zona en la que recibe y es donde mejor recibe. Hemos buscado que no recibiera ahí y que el jugador bajase para que tuviera la pelota. Eso es conseguir que el contrario esté muy lejos de la portería. No es que seamos mejores que nadie pero tenemos una idea de defender los espacios y no al hombre. Si defendemos a Viera puede salir de ahí y buscar un compañero. Somos un equipo incómodo, tenemos jugadores que pelean mucho y lo dan todo en el campo”.

Con 31 puntos de 36 posibles, la dinámica amarilla ahí sigue y no parece que tenga freno. “Nadie pensábamos poder estar con esta racha. Es para estar contentos y orgullosos con lo que estamos haciendo. No podemos relajarnos con la diferencia que tenemos”.

¿Cuál es la clave para Cervera? “Tenemos dos jugadores de Primera que no están jugando como Nano y Alejo y salen al campo y se les va la vida en el césped y eso es lo que tiene este equipo. Tenemos muchos puntos pero podemos perder dos partidos y empatar tres. Hay que disfrutar el momento. Todos creen en lo que hacemos, nadie pregunta”, concluye.