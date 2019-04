Cervera, pesimista, cree que la lucha comienza a negociarse

Asimismo, siente que al equipo le está faltando ese ‘algo’ que no sabe como llamarle pero que intuye que no tiene y que antes sí tenía. “El equipo ha cambiado un poco de mentalidad, ese brillo en los ojos cuando juega el partido. Algo ha cambiado que no somos iguales. No quiere decir que volvamos al mismo sitio, pero nos hemos desviado”, destacó con temor. Y para rematar, se apoyó en la famosa frase de ‘la lucha no se negocia’” para alertar de que “empezamos a negociar algunas cosas y ahí perdemos el norte”.

Su renovación…

Cervera tiene un año más de contrato y la idea del club es sentarse cuanto antes para renegociar su contrato para ampliarlo una temporada más. Al presidente del Cádiz CF no le gusta tener a su entrenador cumpliendo contrato y es por eso que la idea del sevillano sea prolongarle el contrato. Pero no será fácil. Conocido es por todos que la relación entre uno y otro es ciertamente mejorable aunque ambos reman en la misma dirección. Eso sí, palabras como las de Cervera no ayudan a entender que la renovación se pueda dar por cantada. “Yo tengo un límite como persona y como entrenador y cuando ese límite llegue habrá que buscar a otro”, manifestó serio cuando fue preguntado por su renovación.

Dicho eso recordó su hoja de servicio. “He conseguido un ascenso, un ‘play off’ y he sacado jugadores que luego se han vendido”.

Igualmente, se siente muy identificado con lo que enseña cada semana a su equipo. “Cuando crees en algo tienes que morir con ello. Me gustan los equipos que defienden bien”.