(VÍDEO) Cervera: “Parece que nos sentimos culpables”

Sobre el rival, reconoce que sus bajas no merman su potencial: “Intentaremos que sea un partido de los que nos gusta a nosotros. El Málaga es un equipo con la pelota, más atrevida, y sin ella les hemos visto defendiendo muy atrás. Cuando la tengan habrá ciertos sitios donde haya que pararles. Ellos en casa, les gusta manejar la pelota y nosotros lo que hacemos, nos gusta quitarla y correr. En su casa siempre son favoritos”.

Cervera fue preguntado por Jurado. Y fue de lo más claro, parco y contundente. “Está para como mucho diez minutos”.

Día tras día, Cervera no ha parado de avisar a sus chicos que no se crean nada de lo relativo que concierne a las bajas del Málaga. En este sentido apuntó que “puede ser que mis jugadores estén despistados por todo lo que ha rodeado al partido. Es verdad que estas cosas si la pudiéramos evitar, sería mejor. Parece que nos sentimos culpables de algo que no sé lo que es. Vamos a jugar un partido contra un equipo en el que todos los jugadores son futbolistas y que han estado en Primera”.

Y en cuanto al escenario del derbi, fue tajante. “A principios de año hay campos como el del Málaga que es bueno el empate. El Málaga, en su campo, es siempre el favorito”.