Cervera, orgulloso de los suyos

A. C.,

Por A. C., 23:04 h.

Como todos los cadistas, Álvaro Cervera entraba en la sala de prensa de La Rosaleda con la carita bien alta y orgulloso de sus jugadores. El encuentro lo resumió de la siguiente forma. “Ganó el equipo que una ocasión más o menos clara. Ha sido el partido que esperábamos”, comenzaba diciendo en alusión de lo que tantas veces repite de que a los suyos le cuesta mucho jugar cuando comienza el partido por detrás en el marcador.

Sin embargo, no achacó la derrota a esa connotación. “No nos hemos sentido agobiados y el gol es un fallo nuestro. Podía pasar cualquier cosa y hemos perdido finalmente”, explicó.

La jugada del partido, ese penalti no pitado al filo del descanso, Cervera fue concluyente. “Seguro que es penalti y posiblemente expulsión”.

Después de perder tras siete victorias consecutivas, Cervera reflejaba que la moral sigue intacta a pesar de que el equipo no perdía desde el 12 de octubre que lo hiciera en Almendralejo. “El vestuario está bien y unido. Estamos encantados con que la afición esté con nosotros. Todo lo que diga estará siempre por debajo de lo que ellos hacen”.

Y si en partidos como el del Córdoba o ante el Rayo Majadahonda, Cervera mostró su inquietud porque no vio a los suyos como él quería, este viernes en Málaga los aplaudió pese a la derrota. “Nunca es bueno perder, pero cuando lo haces porque el rival hace lo que quiere te duele más. No hemos perdido identidad y el traspiés no te deja tocado para el siguiente partido. El fútbol tiene estas cosas”.