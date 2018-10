Cervera: «Nos gusta jugar ante un Primera, podemos pasar»

La victoria en Lugo y las sensaciones mostradas en los últimos partidos invitan al optimismo en un Cádiz CF que afronta el choque copero ante el Espanyol sin presión a la par que ilusión.

Álvaro Cervera, como es habitual, planea muchos cambios en el once que sale mañana en Carranza ante el equipo de Rubi. “Esta semana, pensando el equipo que podemos sacar, podemos hacer que repitan pocos jugadores. Es una ventaja porque puedes competir en las dos competiciones y además puedes sacar gente del mismo nivel de los contrarios. Eso es importante”.

El entrenador entiende que el duelo de Copa del Rey es propicio para experimentos. “Los entrenadores no somos máquinas perfectas y siempre tenemos muchas dudas. La duda para nosotros es algo que nos beneficia porque nos hace mejores, nos hace pensar. Siempre tengo dudas de sistema y lo pruebo en Copa. Casi siempre va por el tema de los dos delanteros”.

Mirando la trayectoria de Álvaro Cervera en Copa del Rey con el Cádiz CF, las cosas no le han ido mal. El entrenador ha pasado más eliminatorias de las que ha perdido y eso plantea la seria posibilidad de que el torneo del k.o. traiga más alegrías. “Nos ha ido bien en Copa. Las de nuestra categoría las hemos pasado prácticamente y nos han eliminado los Primera. No me gusta esta competición por el formato que está diseñado, no todo el mundo tiene las mismas probabilidades. Son momentos interesantes para competir contra equipos de Primera, a los jugadores también les gusta”.

La pregunta del millón: ¿hay posibilidades de eliminar a un equipo de Primera a doble partido? “Siempre hay posibilidades de pasar. En estos casos, clave es el partido de vuelta. Si llevas un buen resultado de la ida es posible. No creo que seamos mejores que ellos, espero competir. El Espanyol es lo que todos estamos viendo. Conocemos al entrenador, lo que hizo en el Huesca pero llevado a un exponente mayor con jugadores de Primera, con mejor equipo. Buen trato de balón, que a veces en Primera no te da nada porque si te roban te ganas, le está yendo bien y está en forma”.

«Hemos mejorado con Vallejo y Jairo»

Al encuentro en Carranza el Cádiz CF llega con mejores sensaciones y sobre todo con garantías de hacer un buen partido. ¿Dónde está la mejoría?. “Cuando se encuentra el equipo que yo busco se da la casualidad de que gana. El contrario no fue capaz de dar más de tres pases, no nos hicieron ocasiones, el portero nuestro no tuvo que aparecer. Buscamos eso, ser un equipo fuerte, intentar que el contrario no juegue en su nivel. Si rebajamos el nivel del rival vamos a ganar, pero si da un nivel de 8 vamos a perder”.

Destacó también lo que aportan dos jugadores como Jairo y Vallejo. “Por banda no somos tan profundos como antes. Los partidos en los que hemos perdido la posesión los hemos ganado, y en los que hemos ganado la posesión los hemos perdido. Tener el balón no te garantiza nada. Nuestros goles, con los jugadores que tenemos, van a ser como los del otro día. Casualmente el equipo mejora cuando aparecen Vallejo y Jairo”.