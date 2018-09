Cervera: «No somos un equipo fiable»

Con el semblante serio y el gesto para pocas bromas, Álvaro Cervera intenta buscar razones y conclusiones al porqué de la dinámica negativa de su equipo en las últimas semanas.

El entrenador del Cádiz CF insiste en el discurso tras el partido frente al Alcorcón. La falta de solidez, la identidad y la ausencia de fortaleza defensiva son las primeras premisas que el entrenador desgrana para detallar el bajón del Cádiz CF.

«Preocupado hay que estar porque nunca he estado contento con lo que el equipo ha hecho desde que ha comenzado la temporada. Nunca he visto al equipo como a mí me gustaba. Cuando las cosas van bien no quiero escuchar mucho y cuando van mal tampoco. Imagino que habrá críticas porque las hay cuando el equipo gana».

Cervera es consciente de las críticas que está recibiendo. «Tenemos que tener las cosas claras de lo que queremos hacer e intentar que salgan. Cuando las cosas no salen como el aficionado quiere entiendo que no le guste y ponga pegas. Si el equipo no gana, nunca voy a tener razón. No ganamos pero el equipo llega más a la portería rival pero es un dato que se pierde».

El entrenador no ve en las bajas el problema del equipo. «Hemos tenido jugadores de baja pero vamos a recuperarlos. Lo importante es recuperar la identidad. A mí no me gustó el partido en Albacete porque sabía que podía pasar lo que sucedió ante el Alcorcón. Quiero un equipo que saque resultados, no sensaciones».

«No somos un equipo fiable, para Álvaro Cervera fiable es el equipo que no concede. Tenemos la mismas dificultades para meter goles que en los últimos años pero encajamos mucho más. Hay gente que la piensa que el problema es el ataque y que necesitamos un delantero, para mí el problema es que nos marcan goles», explica el entrenador.

Al respecto, Cervera insiste que las causas de la situación están en el sistema defensivo. «Nuestra mejora no va a venir por atacar mejor porque así defendemos peor. Esta es una de las claves del equipo. A lo mejor con lo de antes no nos da por eso tenemos que intentar evolucionar. Se han traído nuevos jugadores y tenemos que sólidos en defensa».

«La plantilla es mejorable”

¿Por qué defiende peor el Cádiz CF? «El equipo intenta dar un paso más hacia delante con la pelota y a veces nos sale bien. Otros días tener la pelota nos hace cometer errores que te penalizan. Queremos algo más pero no lo estamos consiguiendo».

Sobre la posibilidad de fichar a alguien más. «Pensábamos que se había hecho un equipo bueno. Sigue siendo una plantilla para ser un equipo fiable pero se puede mejorar como cualquier plantilla. Hasta que no aparezca ese jugador no tenemos que fichar».

Sobre el encuentro en Tenerife, Cervera destaca que «no me sirve el partido de Copa del Rey. Ha cambiado con la llegada de Oltra. Ellos saldarán volcados y meternos en nuestra área. Un partido complicado seguro», concluye.