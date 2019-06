Cervera: “El Cádiz tiene que jugar como digo yo, no hemos dado sensaciones de nada”

Asumiendo el palo, o comenzando a asumirlo, Álvaro Cervera comparecía tras el petardazo de su equipo ante el Extremadura. El técnico intentaba explicar un partido casi inexplicable, al menos por las apreciaciones de un entrenador muy tocado por el resultado.

“No sé en que minuto ha sido pero en ningún momento se ha visto que tuviéramos el partido controlado. Muchas imprecisiones con el balón y el rival ha estado muy tranquilo. El gol es un accidente y nosotros muy acelerados y sin saber qué hacer con el balón. No hemos dado la sensación de poder remontar, era todo a base de arreones y nada claro en el campo”, explicaba Cervera.

El técnico reconocía que las aspiraciones del ‘play off’ son escasas. “Cuando las cosas no dependen de uno mismo las esperanzas se desvanecen. Yo no quiero engañarme, es el Extremadura salvado en casa y no le hemos metido un gol, no hay más”.

Buscando más explicaciones del partido, Cervera apuntaba que “estos partidos me valen para el futuro y no podemos jugar este tipo de partidos. El contrario se ha sentido muy cómodo y nosotros hay cosas que hacemos bien pero otras que no las hacemos. Nos cuesta la vida llevar la pelota arriba y querer llegar con un pase solo es muy difícil”.

Sobre las ausencias de Vallejo y Machís, el entrenador apuntaba que “me imagino que a nosotros y a cualquiera le pesa no tener a sus dos máximos goleadores. Siempre que a un equipo le faltan jugadores lo nota”.

“El principal detalle del partido de hoy es el juego del equipo. No hemos jugado bien. A lo mejor es que tenemos un tope que son los 64 puntos. Estamos muy al límite de ese tope y quizás los equipos que hacen más están por encima nuestra”.

Cervera recordaba una de sus máximas: “El Cádiz tiene que jugar como digo yo. Este Cádiz tiene que jugar como digo y hoy nos hemos complicado la vida”.

Y por último, cuestionado por si este iba a ser su último partido en Carranza, el entrenador no era del todo claro: “No sé si será mi último partido, no puedo responder a esa pregunta”.