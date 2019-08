Cervera: “Si no hay lesiones es que estás haciendo algo mal”

El Cádiz CF prepara ya el próximo partido en el Ramón de Carranza ante el Extremadura. Un equipo que el año pasado marcó, prácticamente, un antes y un después en el devenir del conjunto amarillo en Segunda.

Para Cervera no se trata de un equipo cualquiera y según ha explicado se trata de un cuadro “ante el que hay que tener respeto ya que fue el equipo que mejor termino el pasado curso. Aquí nos lo puso muy complicado y nos ganó el partido”. Para el técnico cadista el equipo de Almendralejo tiene un buen plantel con “buenos jugadores y han encontrado la fórmula”, ha asegurado. Sin embargo el míster no apuesta por una revancha.

A pesar de que el cuadro de Cervera viene de conseguir dos victorias consecutivas ante dos equipos recién ascendidos con la dificultad que conlleva y eso es algo que genera cierta confianza en el equipo el técnico recuerda que hay que tener cuidado porque “los cuatro de arriba son buenos, es un equipo peligroso y tiene un entrenador que les ha hecho ves cual es la metodología en Segunda para conseguir puntos y para salvarse”.

Para el encuentro, Cervera no podrá contar con la plantilla al completo ya que Edu Ramos, Akapo y Jurado volverán a ser bajas por lesión una vez más. Parecía que el sanluqueño podría estar para el domingo y estrenarse con la elástica amarilla pero tras el entrenamiento de este jueves tuvo que abandonar cojeando, el jugador vuelve a no estar disponible. “Jurado es un jugador importante y cuando ha estado en condiciones ha tenido buena actitud pero ha tenido dos lesiones y da la sensación que va a estar parado bastante tiempo”, apuntaba su entrenador. Por su parte, Caye tampoco es seguro para el encuentro ya que por lo que parece, puede estar algo tocado.

Sin embargo, el míster se muestra bastante comprensivo con la situación y no parece estar demasiado preocupado por las bajas: “Si se hiciese un análisis de las lesiones son todas las mismas. El jugador está al límite y cualquier gesto se puede romper. A pesar de ello, está todo más controlado”. De hecho, para Cervera, las lesiones son algo rutinario en cualquier equipo y apunta que “a mí las lesiones me parece algo necesario en el fútbol. Si no hay lesiones algo estás haciendo mal y si hay muchas también”.

Con estas posibilidades, el técnico cadista volverá una vez más a utilizar un método que hasta ahora le funciona y parece que habrá pocas sorpresas en el once titular. “Vamos a apostar por lo mismo. Perea está bien, Salvi está bien, Caye a ver como está y Nano (Mesa) sigue el proceso para que sea el jugador que queremos que sea”, ha señalado a la vez que ha alabado al máximo goleador cadista de esta temporada “Perea es un jugador especial. Si nos ponemos todos de acuerdo aparecerá el jugador que queremos”.

Al conjunto amarillo le queda aún el entrenamiento para terminar su preparación para el encuentro ante el Extremadura, un equipo que en el pasado curso dejó un mal recuerdo en el césped de Carranza.