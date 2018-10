Cervera: «No estoy cansado y vamos a revertir la situación»

No pasa Álvaro Cervera por su mejor momento en el Cádiz CF, pero ya ha solventado el entrenador cadista alguna situación similar desde su llegada. Por eso avisa: «El ambiente es el de un equipo que no gana. Hemos mejorado teniendo la pelota pero estamos recibiendo goles. Hay que darle prioridad a lo que nos lleve al resultado y hay que estar más juntos que pendientes de tener el balón, ya que te puede llevar a pérdidas».

En este sentido, Cervera asegura: «Siempre es un momento complicado para el entrenador cuando no se gana. Se le va a cuestionar en función de los resultados, así que no puedo ponerme en contra de eso. Lo has hecho bien si el resultado es bueno, mientras que es malo si lo has hecho mal». Y apostilla: «La gente de fútbol es muy libre de opinar. Son tres puntos importantes para salir de la zona baja».

Ante esta circunstancia, el míster del Cádiz CF añade: «Cuando se coge una racha tiene que parar. Por una cosa u otra tiene que parar. Es algo que me incomoda, pero no me puedo cabrear porque no depende de mí».

Con la cantidad de bajas que cuenta en el centro de la defensa, Cervera tiene claro que entre sus cábalas no está bajo ningún concept la de retrasar a Garrido a la posición de central. Así de claro lo dejó. “No tengo claro que Garrido vaya a jugar pero si juega no lo hará de central”, manifestó sobre un jugador que aún no ha debutado por culpa de la lesión que sufrió al final de campaña pasada. Lo que sí está obligado es a reestructurar su parcela defensiva. “Hay que hacer los cambios que uno crea que son necesarios para ganar”, dijo.

A Cervera no hace falta que le digan qué cosas no está haciendo bien su equipo. Así es su diagnóstico. “El equipo defiende peor que antes, no defiende tan junto como antes. A la hora de defender defendemos menos juntos que antes. Ahora tenemos más la pelota y cuando la perdemos nos pasa lo que nos pasa”, analizó.

No tiene reparo en sacar pecho para elogiar que su equipo tiene calidad en el centro del campo pese a que el fútbol que él pide es bien distinto. “Somos un equipo muy bueno en el centro del campo pero por lo demás somos un equipo parecido a lo que hemos sido siempre. El fondo de armario, salvo en el centro del campo, en lo demás los problemas son los mismos”.

También habló un poco de su rival del domingo, en problemas más serios que los del propio Cádiz CF. “El Nástic no ha tenido esta trayectoria que hemos tenido ahora. El Nástic es un equipo muy físico con alguna individualidad muy buena. A balón parado es un equipo muy peligroso”, destacó.

Y tras hablar del contrario, la cosa volvió a hacerse interna en una rueda de prensa que ha podido ser fácilmente la más tensa que ha existido desde que él llegase al cargo. “No conozco otra cosa que el trabajo”, dijó en seco durante una comparecencia en la que hubo muchas respuestas en monosílabos y pocos saludos.

“Veo al equipo de siempre. Preocupado porque quieren ganar. Jugando a eso somos los mejores “, insistió en su discurso haciendo ver que tienen que volver a jugar como siempre.

No es nuevo el debate que genera sus ideas y el juego de su equipo, pero Cervera, lejos de molestarse entiende todas las opiniones. “Cada uno tiene sus ideas, si yo veo que la idea del otro funciona claro que cambio. Cada uno tenemos los nuestros y cambiarlas es un poco traicionarlas a lo que tú sabes hacer”, dijo.

Al final de su comparecencia se le recordó la defensa a ultranza que hizo Garrido de su figura esta semana. Algo que a Cervera no le sorprendió en absoluto porque “Garrido no es dudoso”. Obviamente, esta palabras levantó las dudas de la prensa, que le pidió que explicase mejor una afirmación que podía abrir la caja de los truenos. “Garrido no es dudoso, siempre hay dudosos en un equipo y es normal que los haya en todos porque no todo el mundo puede jugar; siempre hay jugadores dispuestos a revertir la situación. En un equipo, en una plantilla hay 22 jugadores y no todos pueden jugar. Entre ellos, existen otros que juegan y sí están más dispuestos a revertir la situación que otros”, dijo con toda la lógica del mundo.

Por último, aclaró que se encuentra tan fuerte como el primer día. “No estoy cansado en absoluto, voy a seguir entrenando. Que los resultados son malos, vale, pero no estoy cansado. Hay gente que procura entender lo que pasa”, dijo en alusión a las críticas bien fundadas a su entender.