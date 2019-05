Cervera: «Los empates no nos valen, el equipo ha estado plano»

Insatisfecho, muy insatisfecho. Así se marchaba Álvaro Cervera en un partido en el que su equipo solo sumó un punto a todas luces insuficientes en la carrera por el ‘play off’ de ascenso.

Para el entrenador cadista fue “un partido muy igualado, muy disputado. Cuando se hacían con la pelota cada vez daban más sensación de peligro, de que iban llegando con más soltura. Nosotros hemos peleado todos los balones, intentábamos hacer bueno cada balón. Ha sido muy complicado para nosotros”.

Un partido más intentó cambiar la dinámica metiendo más pólvora en la parte de arriba. “Meter más delanteros no es ir a por el partido, es suicidarte. Ante el mejor equipo de la categoría era porque sabíamos que necesitábamos más de un punto, jugamos a la lotería. Nos quedamos con delanteros aislados y Aketxe de enganche. Es una temeridad, no se debe hacer, pero los empates no nos valen. No sé si es ir a por el partido o jugar a la lotería”.

Cervera recuerda que con los cambios siempre tenía en la cabeza la idea de “ganar el partido, aunque luego te llevas un punto que a lo mejor te viene bien”.

Cree que debieron llegar más jugadas a Machis. “El problema es cuando no le llevamos el balón a Machis. Que tenga muchas ayudas defensivas sabemos que va a tenerlas, cuando la consigue siempre ocurre algo. Las ha cogido en los primeros 20 minutos pero el equipo se ha ido diluyendo. Muchos balonazos pero luego hay que cogerlas. El partido se ha hecho muy pesado para nosotros. Ha ido en contra nuestra el partido”.

La noticia positiva del encuentro fue que el conjunto cadista no recibió ningún gol, cosas que hacía tiempo no lograba. “Si dejamos la portería a cero tendremos posibilidades, pero no todo es eso. Es fundamental pero no hemos tirado a portería prácticamente. Delante habrá un gran equipo, cada vez es normal que estemos más cansados. Son cosas que pasan y al final no siempre llega el mejor, sino el que más preparado llega. Hoy el equipo ha estado plano”, concluía el entrenador.