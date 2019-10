A Cervera le gustan los viernes

A Álvaro Cervera eso de jugar los viernes, a él, que tan conservador y costumbrista es en esto del balón, como que no le debería gustar mucho, pero puestos a amoldarse a las nuevas tesituras del fútbol moderno, no tiene otra que poner buen cuerpo. Y dicho eso, además, jugar en viernes casi que comienza a no solo no importarle sino que incluso le gusta.

Lo viene diciendo en sus últimas comparecencias previas a un encuentro. Y es que después de esas jornadas intersemanales en las que se jugó en miércoles y fines de semana, de ahí el revolcón que sufrió el Cádiz CF en Alcorcón por culpa del revolucionario once que tejió el entrenador, el hecho de tener una semana justa para preparar un partido le debe hacer sentir de maravilla al preparador amarillo.

La realidad es que estas tres jornadas en las que el Cádiz CF enlazará hasta tres viernes consecutivos jugando (Las Palmas, Albacete y Sporting) le sientan genial a un equipo que, primero, tiene un fin de semana para descansar y recuperar energías tras el duelo. A eso se le une que el lunes, con cuatro días de margen, el equipo puede comenzar a preparar de la mejor forma posible el siguiente encuentro, en el caso del Cádiz CF, el que tiene próximamente en el Carlos Belmonte ante un Albacete que este domingo vencía en el campo del Fuenlabrada. Por tanto, una vez más, los de Cervera tendrán dos días más de descanso que su rival.

Seguramente, el calendario dejará de sonreirle de aquí en adelante al Cádiz CF, pero hoy por hoy el cuerpo técnico del Cádiz comenzará a trabajar el encuentro de este viernes en sesiones matutinas hasta el jueves, que trabajará a puerta cerrada antes de emprender el viaje a La Mancha.