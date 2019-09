Cervera: “La sensación es que el Alcorcón iba más preparado que nosotros”

El Cádiz CF termina de prepararse para el encuentro ante el Deportivo que se disputa este sábado en Carranza después de encajar la primer derrota de Liga ante el Alcorcón. Un partido en el que según el propio Cervera entiende que “algo no se hizo bien”. Y es que el entrenador cadista tiene “la sensación de que ellos iban mas preparados para ese partido” que los suyos.

Fue un encuentro complicado para los amarillos que, hasta el momento, habían logrado sumar cinco victorias consecutivas en su marcador personal. “Nada nos pasó a favor, todo nos pasó en contra. Fue un partido de una diferencia muy grande, como hacía tiempo que no veíamos. Es un partido para analizar muchísimas cosas”, explicaba el míster en la previa del encuentro ante el Deportivo.

No obstante, el equipo ya tiene puesta la cabeza en el próximo choque. “Ahora estamos bien pensando en el partido de mañana”, comentaba Cervera.

El técnico entiende que las rotaciones son algo muy importante en cualquier equipo y es por eso que priorizó el pasado martes para introducir hasta siete cambios respecto al que sacó ante el Girona en el que fue el mejor partido y más completo redondeado por los suyos. “Después de cinco victorias y que haya cambios es normal que la gente pueda opinar. Pero se hizo un cambio en defensa, uno en el centro del campo y arriba sí ya se hicieron varios salvo el del ‘choco’ Lozano”, argumentó desde la derrota.

Y aunque el sistema del once varió de un 4-2-3-1 a un 4-4-2, Cervera cree que tampoco se dejó notar en el engranaje del mismo porque “el equipo como tal no se cambio; el armazón era el mismo”. de la misma manera, el entrenador ve normal que se busquen explicaciones a la goleada encajada. “Entiendo que cuando hay un resultado malo se intente buscar el motivo y uno de ellos pueden ser los cambios”.

Y aunque la derrota ya es pasado, Cervera, por lo que se deduce de sus explicaciones, no se arrepiente de la revolución de Alcorcón. “Estoy convencido que los cambiaos hay que hacerlos. Pienso que me he podido equivocar pero los cambios son buenos porque asean el vestuario y dan la sensación de confianza en los demás futbolistas”.

De todas formas, la lectura del 3-0 para el técnico tiene muchos matices ya que poco antes del descanso no había ocurrido gran cosa sobre el césped hasta que llegó la desafortunada acción del penalti de Garrido sobre Stoichkov. “El primer condicionante fue el gol en contra. Es un fallo del Cádiz CF”, admitió. Igualmente, da un pequeño tirón de orejas a los suyos. “Hemos crecido gracias a que hemos aprendido a no cometer esos errores pero cuando nos olvidamos nos parecemos a los demás. Eso el Cádiz CF no lo suele hacer; y ahí empezó el problema.

Acerca de lo que fue el resto del partido desde el 2-0, no quiso mojarse demasiado para evitarse problemas. “De lo demás es una cosa que no he visto en mi vida, no voy ni a comentarlo”, apostilló en clara alusión al arbitraje recibido en Alcorcón.