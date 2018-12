Cervera y la Copa: «Si se dan una serie de cositas tendremos nuestras posibilidades»

El Cádiz CF buscará ante el Espanyol la heroica proeza de eliminar a un equipo de Primera División que marcha sexto en la máxima categoría. Una empresa nada fácil que no imposible. El 2-1 de la ida para los amarillos da algunas esperanzas aunque el entrenador cadista recuerda que lograrlo será “muy difícil”.

“Es un equipo de Primera. La diferencia entre los dos equipos es muy grande. Tenemos la suerte de que el Espanyol juega contra el Barça la próxima jornada, que vienen de perder, pero yo creo que va a ser difícil. Si se dan unas cositas que tenemos en la cabeza, se dan como creemos, tendremos nuestras posibilidades. Esas cosas pasan también por el contrario, y el contrario es un equipo de primera división”, explica Álvaro Cervera.

La dinámica del Espanyol es opuesta a la del partido de ida en la que el equipo de Rubi llegaba rozando el liderato a Carranza. Una racha negativa que no da esperanzas para Cervera. “Va a ser más complicado aún porque ellos van a intentar resarcirse en la Copa del Rey. Seguro que querrán un buen resultado ante nosotros para intentar cambiar la dinámica. Pondrán a titulares para pasar la eliminatoria”.

Hace unos días se cumplía un año de la gesta del Villamarín en la que el Cádiz CF le endosaba al Betis un 3-5 en su estadio. “Lo del Villamarín está ahí para el recuerdo del cadismo, desde que estoy aquí han pasado cosas que las guardo pero no tiene nada que ver. Aquello fue algo que se sale de lo normal, y eso no suele repetirse mucho. No me imagino un resultado parecido”.

Deja claro Cervera que el partido en la capital catalana dará oportunidades para los menos habituales, aunque con algunas bajas. “Por temas de cansancio y reparto de minutos habrá otros cambios. Siempre intento que estos partidos sirvan para dar minutos. Salvi para este partido no está bien, no sé si llegará para el partido del domingo. Creo que no llega a rotura, pero contractura parece que si”.

Tampoco lo hará Sergio Sánchez “por precaución. Servando y José Mari no viajan. , confirmaba el técnico cadista.