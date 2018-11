Cervera: “Hemos marcado más goles pero el rival ha jugado como nos hubiera gustado”

Álvaro Cervera se mostraba muy crítico con el partido de su equipo a pesar de los tres puntos que llegaron prácticamente al final del choque en Córdoba. El entrenador, como se esperaba, se iba contento por la victoria pero en absoluto con el juego amarillo.

“Ha sido una victoria muy sufrida pero en el global del juego el rival ha sido mejor que nosotros. Robos de balones y disputas han sido mejores pero nosotros lo hemos sido en la definición. Los resultados son justos todos, tanto a favor como en contra”, apuntaba el técnico.

Entrando en detalle, Cervera destacaba que “el juego del fútbol es algo que no viene identificado más que por los goles. Hemos marcado más goles pero el rival ha jugado como nos hubiese gustado jugar a nosotros”.

Sin perder el hilo de su exposición, el entrenador explicaba que lo normal no es ganar este tipo de choques. “La posesión a veces no te lleva a ningún sitio. El Córdoba ha sido más contundente pero nosotros con el partido avanzado ellos necesitaban más la victoria y se han abierto. Lo normal es que estos partidos no lo acabes ganando”.

Con cuatro victorias seguidas, Cervera no quiere que nadie se vaya a las nubes y manda un mensaje de tranquilidad a la par que de crítica. “Estamos contentos y vamos a disfrutarlo pero vamos a mejorar muchas cosas desde la victoria que es mucho mejor. Este Cádiz mira al martes que volvemos a entrenar y decir las cosas que no hemos hecho bien hoy e intentar que no vuelvan a pasar”.