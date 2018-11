Cervera: “Hablé con Salvi como amigo y la decisión que tomó fue equivocada”

El caso Salvi parece que no ha supuesto una hecatombe en el vestuario, ni mucho menos. Al menos eso se extrae de las palabras de un Álvaro Cervera que reconoce que “no he escuchado lo que ha dicho el jugador”.

Una vez que se le trasladan las manifestaciones del jugador, Cervera opina y desvela las conversaciones que ha mantenido con el extremo.

“Yo hablé con él, primero desde la figura de amigo y luego de entrenador. Él piensa que tiene razón pero yo gestiono una plantilla y unos resultados. Creo que la decisión deportiva que él tomó fue por algo que le prometieron. Él, con el tiempo, se dará cuenta que es equivocada”.

Cervera explica que al vestuario no le han afectado las declaraciones del sanluqueño ni a él mismo. “Yo intento llevar el vestuario lo mejor posible pero no puedo llegar hasta ahí. Hablé con él en Tenerife. Con el tiempo él se dará cuenta y la decisión que tomó tras ello se dará cuenta que es equivocada. Él se dará cuenta que cuando te van a valorar es cuando tú rindes. Cuando no te hacen poco caso en el fútbol. El camino no era ese para reivindicarse”.

Sobre la posible renovación de Álex, Cervera lo ve bien. “Álex es un buen futbolista y un gran chico. Si el club le renueva será una buena decisión”.