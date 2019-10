Cervera: “Con Garrido me entiendo con una mirada”

No hace falta mucho decir que uno de los jugadores predilectos de Cervera es Garrido. El vasco es de los pocos que no ha entrado en las rotaciones ante la carga de partidos debido precisamente a la alta responsabilidad que el entrenador le encomienda en el campo. Es por ello que Cervera se haya detenido este viernes en elogiar a su jugador franquicia. “Con Garrido me entiendo con una mirada. Él sabe lo que quiero de él, yo sé lo que él quiere. Es un jugador que no entra en contacto con el balón y yo sé cuando está fresco y bien”.

Es lógico que por todo lo que dice de él lo mantenga en el campo semana tras semana sin importarle los minutos que acumula en sus piernas. “De momento está bien para seguir jugando pero si no está el equipo lo nota. Garrido es lo que es y el equipo lo necesita”, zanjó el entrenador.

Obviamente, siempre deberá haber un descanso para el aguerrido jugador vasco. Y el cromo es Edu Ramos, que tras estar lesinado en este comienzo de Liga parece ya estar apto. Así lo ve Cervera como sustituto de Garrido. “El mejor jugador de la pretemporada fue Edu Ramos. Estaba sensacional, en algún momento pensamos que nos iba a dar un plus y tuvimos la mala suerte de que se lesionó”.

Otro de los jugadores que no ha descansado nada es Iza debido a otro lesionado como Akapo. “Si se lesiona Iza no hay solución en el equipo de momento pero si no tiraríamos de Moi (canterano del filial). Hay que plantearlo porque Iza está jugando muchos partidos2, consideró.