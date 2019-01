Cervera, su gaditanismo, su ‘cholismo’ y su forma de ver el fútbol

Álvaro Cervera tuvo el pasado martes en las tertulias del Beach Club Potito que organiza Cope Cádiz semanalmente su tercer tiempo, en el que siguió analizando temas que interesan al cadismo. A petición de los oyentes del programa que comanda Rubén López no tuvo ningún reparo en contestar a todas y cada una de las preguntas que le formularon a través de las redes sociales. Fueron las siguientes:

-¿Valora a Saturday, jugador del filial, para el primer equipo?

-No es algo que lo tenga ahora en mente, para que voy a decir lo contrario. Tenemos tres centrales y la idea de Edu Ramos cuando hay bajas. E incluso con nosotros está Sergio González, que aunque juega como mediocentro en el ‘B’, nosotros lo tenemos como central. Sé que Saturday lo está haciendo bien pero no es algo que valore de inmediato.

-¿Por qué no fue Garrido el pasado sábado titular?

-Porque el día del Granada estuvimos bien y Edu lo hizo muy bien en la posición de Garrido y creo que a las cosas hay que darle continuidad cuando se hacen bien. Hay gente que está sin jugar y con lo difícil que es volver me pareció oportuno mantenerle. Es sano tanto como para el que está jugando ver que llega un día que no juega y al revés.

-¿Apuesta por la cantera?

-El que me conoce sabe que siempre apuesto, pero se tienen que dar una serie de circunstancias. Apostar por apostar a veces es perjudicial incluso para los jugadores porque se quedan a mitad de camino. Siempre que he visto un jugador con la más mínima posibilidad he intentado dotarlo de un equipo fuerte a su alrededor para protegerlo.

¿Qué le parece el nivel que está dando el filial?

-El año pasado sabíamos que íbamos a hacer una buena temporada porque se había dado un cambio radical en la estructura; este año, en cambio, teníamos más dudas pero está respondiendo muy bien.

-¿Por qué cree que le cuesta tanto al equipo llegar a portería contraria este año?

-Nos ha costado casi siempre porque no somos un equipo que llegamos cuando queremos sino que se tienen que dar unas circunstancias. Dicho eso, no estamos muy diferente a otros años. No estoy de acuerdo con que nos cueste tanto; nos cuesta lo mismo que otros años.

-En vista de la variedad de onces que ha habido esta temporada, ¿se está intentando dosificar a los jugadores de cara a la recta final de Liga o es un tema normal de rotaciones?

-Es más de casualidad. Lo que nos gustaría es llegar al final con la misma energía que competimos en la mitad, que fue lo que pasó el año pasado. Para eso necesitamos dos jugadores por puesto igual de importantes y eso es lo que se está buscando.

-¿Si el Cádiz CF tuviese jugadores ‘top’ en todas sus demarcaciones jugaría de otra manera o seguiría diciendo que con esos jugadores no se puede jugar a otra cosa?

-Yo no digo que con esos jugadores no se puede jugar a otra cosa, eso no es cierto. Si buscamos esa frase en mi boca no la encontramos. Lo que digo es que con los jugadores que tenemos, y después de haber jugado muchas veces, que nadie se olvide que cuando yo llegue aquí perdimos 0-1 ante el Mérida, 0-2 ante el UCAM o 0-0 en Jumilla…, Al final esto es una evolución a lo que tú crees que tienes que jugar para ganar más partidos. ¿Que estos jugadores pueden jugar a otra cosa? Por supuesto, pero al final yo soy el entrenador y el que hago que no vayan a jugar a otra cosa aunque claro que están capacitados de sobra para hacerlo. Y ajustándome a la pregunta. Si a mí me fichase mañana el Barcelona yo duraría una semana si juego como juego aquí, pero yo tengo mis ideas que van evolucionando y me adapto a los jugadores que tengo.

-¿Cuánto del ‘Cholo’ hay en Álvaro Cervera?

-Lo que hay es admiración porque considero que se habla mucho de otros entrenadores, que son muy buenos y que hacen jugar a sus equipos muy pero que muy bien, pero al final los profesionales de esto lo que buscamos es que nuestros equipos ganen para que la afición se lleve la mayor alegría, que no es que juegue bien sino que su equipo gane y si juega bien, fenómeno. Yo le doy muchísimo mérito a un entrenador que lleva ocho años en un club que no hace mucho pasó por Segunda y ha ganado una Liga, se ha metido en finales de Champions y año tras años compite con los de arriba con muy buenos jugadores.

¿Le molesta el ‘sambenito’ de amarrategui?

-No porque soy yo el primero que lo digo. Y creo que hay gente que le moleste que no me moleste. Lo primero que hago con mi equipo es buscar la manera de que no me marquen un gol y cuando eso lo maneje ya buscaré la forma de marcar. Y tenemos cabida en el fútbol, cada uno puede encontrar su sitio y no te tienes que pelear con nadie. Soy así y así lo seré. Me imagino que habrá un equipo para manejar mis ideas.

-Y eso que usted como jugaba como delantero…

-Sí, y de los que me despreocupaba por la defensa. Siempre pongo un ejemplo de cuando vas a una charla de algo, siempre hay alguien que lo ha pasado antes y te lo explica desde la experiencia. Y pienso que hay muchos futbolistas que les ha pasado eso. También hay otros que le entra por un oído y le sale por el otro.

-¿Le ha sorprendido Lekic?

-A mí me sorprende lo buen futbolista que es. Y yo lo veo entrenar todos los días, lo veo hacer cosas sin oposición, al primer toque. Solo tengo la pena de no habérmelo encontrado con 24 años. Me sorprende ver en los muchos equipos que ha estado con lo bueno que es. Y es cierto que ser delantero aquí es complicado, le llegan muchos balones muy difíciles.

-¿Álvaro Cervera jugador sería titular en este Cádiz CF?

-Yo sería un trasto, estaría todo el día quejándome de todo.. pero jugaría al final porque entendería lo que se quiere y creo que lo daría. Como la mayoría lo da. Aquí cuando llegamos al principio muchos se creían que le pedíamos un mundo para ellos y al final lo daban y se daban cuenta que podían darlo.

¿En el Cádiz CF se corre mucho detrás del balón?

-No se corre mucho detrás de la pelota, se corre mucho hacia donde no está el balón esperando a que llegue. Cuando no la tenemos es cuando no corremos porque estamos bien colocados. Corremos cuando la tenemos porque corremos al espacio. Cuando corremos menos que el contrario es porque no hemos podido atacar porque en defensa siempre hacemos movimiento en zona.

-¿Dónde ve a Manu Vallejo en el futuro?

-Con los delanteros que hay ahora y lo que cuesta llegar a Primera y que cada equipo tiene cuatro o cinco delantero, creo que tiene una oportunidad en el fútbol importante. Y la tiene porque es un chico centrado, que escucha y que no va de saberlo ya todo. Además cuenta con un entorno que es muy bueno, con un padre muy metido en el deporte. Si sigue centrado tiene la oportunidad de llegar a Primera.

-¿Qué es lo que más le gusta de Cádiz?

-El futuro no lo concibo ya sin Cádiz. He estado en muchas ciudades, algunas se van quedando en el camino y a otras me paso de vez en cuando, pero yo ya el futuro no lo concibo sin estar viviendo en Cádiz o volviendo cada poco tiempo. Me gusta mucho.

-¿Qué le da el golf?

-En otros clubes en los que he estado me ofrecían jugar al golf y día tras día me negaba, pero vas cumpliendo años, la vida se va haciendo más dura, con más preocupaciones y un día lo encontré cuando firmé por el Cádiz CF, que me dieron una casita en los campos de golf de Villanueva. Comencé a jugar y pasaba el tiempo y me lo pasaba bien. Tengo allí a unos amigos, que les da igual los resultados que tengo en el Cádiz CF. Hecho un poco el tiempo con ellos y me lo paso muy bien. Me libera de mucho. Ah, y juego muy mal.

¿Cuál es el mejor futbolista que ha visto jugar?

-Yo el mejor que he visto es Maradona, una cosa de locos. tenía ese regate para dentro… Messi, en cambio, sale para fuera, pero sale siempre. Pero Maradona regateaba para todos los lados. Era una cosa… Cuando Maradona marcaba tres goles duraba dos meses y en cambio Messi lo hace todos los días. No sé con quien quedarme. También me gustaba mucho Laudrup, pero que hayan marcado un tiempos estos dos.

-¿Y Mágico?

-Mágico lo vi jugar en directo y cuando hacía lo que sabía hacer no lo hacia nadie como él, pero era más intermitente. Las coas que hacia él no la hacían los demás, como la gente de Cádiz… Magíco no sé si jugaría conmigo o no, pero sería amigo mio.