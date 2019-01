Cervera frena el fichaje de Pepe Conde

Todo estaba prácticamente hablado con el preparador físico gaditano Pepe Conde pero faltaba una cosa que en este Cádiz CF es casi sagrado: el visto bueno del entrenador Álvaro Cervera. Y no lo ha dado.

En cuanto Carli Galindo tuvo que regresar a Israel por motivos personales y profesionales, el director deportivo Óscar Arias comenzó a negociar con el recuperador José Luis Costa para ascenderlo (a la baja) como preparador físico del Cádiz CF. Las negociaciones comenzaron siendo fluidas pero las lógicas reticencias del readaptador gaditano frenaron un poco el acuerdo hasta llegarse a estancar las conversaciones.

Y es que Costa se debe en parte al Cádiz CF pero en todo a su negocio particular y por el que ha apostado muy fuerte, una clínica profesional de fisioterapia con los últimos avances en el mundo de la preparación física. Por ese motivo, Costa pedía al Cádiz CF una garantía de continuidad en su puesto de recuperador en el caso de que llegado el caso, otro entrenador por ejemplo, dejase de ocuparse de la preparación física del equipo.

Una vez que se enfrían las negociaciones con Costa, Arias pasa a su plato fuerte: Pepe Conde, que trabajó en el pasado Mundial formando parte del staff técnico de Fernando Hierro que previamente había conjuntado Julen Lopeegui hasta que fue destituido de forma fulminante por su fichaje al Real Madrid, un equipo que también negoció con Conde su fichaje para que se encargarse de la recuperación de los jugadores.

Y mientras Costa se hacía de forma interina con la dirección de los entrenamientos con el permiso de un Cervera que lo prefiere por delante de Conde, Arias llegaba a un principio de acuerdo con el nuevo profe con pasado osasunista y sevillista.

Pero las cosas vuelven a frenarse. Informado Cervera de que el que puede venir es un ‘profe’ con su metodología y otra forma de trabajar no acorde a sus formas, estalla y hace lo posible por frenar la operación. De entrada, ya había comentado a la plantilla que sería Costa, al que conoce desde su llegada al Cádiz CF, el sustituto de Galindo y que todo seguiría por los mismos cauces. Enterado Arias del malestar la cosa vuelve a congelarse. Y termina de romperse en cuanto Conde, que debía haber llegado ayer, se informa de que Cervera no lo quiere y, evidentemente, no quiere entrar en una guerra que podría destruir en estos momentos la paz que impera en el vestuario.

De momento, a Pamplona viajará Costa como preparador físico. La idea de Arias y Vizcaíno sigue siendo traer a otro ‘profe’ pese a que Cervera ha repetido por activa y por pasiva que prefiere la continuidad de Costa. Por tanto, tanto Arias como Costa, en estos momentos, parecen obligados a entenderse. Aunque la historia no ha terminado, la lógica señala que José Luis Costa debería ser el preparador físico del Cádiz CF. Al menos, hasta que Cervera siga al mando del equipo.