Cervera: “Estoy convencido que vamos a jugar el ‘play off'”

Álvaro Cervera sabe que el choque del domingo es la primera final de las dos que su equipo debe afrontar y superar si quiere jugar el ‘play off’ de ascenso. Dos choques vitales que pasan primero por vencer a un Extremadura salvado y que llega a Carranza sin presión.

“Si no ganas este partido, el otro no vale para nada”, recuerda el propio Cervera que sabe que solo se puede mirar al cuadro extremeño. “No tengo ni idea el partido que se puede dar el domingo. Puedo usar muchos tópicos a favor nuestro y también en contra”.

La escuadra cadista llega a esta recta final en una situación similar a la de la pasada campaña, dos partidos ante rivales que no se juegan nada. “Los tres años hemos llegado al último partido con posibilidad de luchar por el ascenso. La temporada pasada nos hizo daño el gol del Tenerife en el último minuto y no supimos gestionar bien y no fuimos preparados bien para Granada. El equipo ahora da otra dimensión este año, no ganamos pero da una sensación de poder ganar ante rivales fuertes. La sensación es que el equipo este año es distinto”.

Lo que más preocupa a Cervera es la dinámica sin ganar. Cinco empates consecutivos ante rivales importantes, salvo el Rayo Majadahonda, que han demostrado que el Cádiz CF ha sabido competir pero que le ha faltado dar el último paso a la victoria. “La lectura no es mala de los cinco empates consecutivos. Hemos competido contra todos bien y hemos podido ganar y difícilmente perder. Me preocupa que no ganemos pero creo que estamos haciendo muchas cosas para ganar pero no ganamos. Jugando bien nos está costando ganar porque solemos hacer cosas bien y llegamos más a la portería rival que lo que llegan a la nuestra. Nos hemos puesto muchas veces por detrás y el equipo ha sido capaz al menos de empatar”.

“Que la afición apriete”

El choque del domingo será el último de Darwin Machís con la camiseta amarilla. “He visto bien a Machís desde que llegó. Es verdad que al principio su rendimiento fue muy bueno y ahora es más normal. Nos está costando más que tenga espacios”.

Cuestionado por el nivel de confianza para meterse en la fase de ascenso, Cervera se muestra más que seguro. “Estoy convencido que nos vamos a meter en el ‘play off’. Hemos llegado hasta aquí jugando contra equipos y el equipo va a responder en estos dos partidos. Los jugadores tienen un nivel de activación que es bueno, cualquier partido de estos últimos nos podría haber dejado fuera y no ha sido así”.

Y sobre la afición, el entrenador apunta que “me gustaría que el ambiente del domingo fuera el de siempre, que la gente apriete porque cuando Cádiz aprieta lo hace de verdad”.