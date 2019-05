Cervera: “Este es el Cádiz que conocemos y si seguimos así conseguiremos algo”

Álvaro Cervera no se iba satisfecho tras el empate de su equipo ante el Málaga. Se iba más bien contrariado porque sabe que su equipo puso más en el campo y que incluso tuvo alguna oportunidad para ganar ante un rival que supera en presupuesto a algunos equipos de Primera.

“A mi no me deja contento el empate. Aquí el Málaga ha empatado en una estrategia que no sale mal y creo que desde eso han tirado una vez más. Es cierto que nosotros no hemos muchísimo pero entiendo que el Málaga tiene que hacer algo más para sentirse contento”, afirmaba Cervera.

“Si el Málaga piensa que haciendo lo que han hecho les vale bien. Nosotros hemos hecho algo más que el rival. Si empezamos a mirar ahora si las faltas han sido o no, nunca hablaré de ese tipo de cuestiones. Si el partido ha estado mediatizado por las faltas yo no lo creo”, destacaba el entrenador cadista en referencia a las declaraciones de su homólogo en el banquillo rival.

Lo mejor para Cervera fue que su equipo recuperó la solidez. “El mejor equipo del Cádiz es el que hemos visto pero te viene un Málaga al que limitas a solo un tiro a gol. Este es el equipo que conocemos y si seguimos así podremos hacer algo. El Málaga es un equipo que deja arriba jugadores en el córner y hemos hecho algo mal en el saque de esquina y han sucedido cosas mal y nos ha salido bien. El Málaga no ha estado cómodo en el campo”.

Cuestionado por la titularidad de Mario Barco, Cervera recordaba que “es un jugador más de la plantilla y lo veo bien entrenando y nunca ha bajado los brazos”.

Y sobre los dos puntos en los últimos partidos, el entrenador destacaba que faltó algo más. “Haber conseguido tres puntos en Majadahonda u hoy habría sido más tranquilizador”.