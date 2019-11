Cervera: «Este año hay una fe ciega en lo que hay que hacer y en lo que no se tiene que hacer»

Álvaro Cervera regresa una vez más a Santa Cruz de Tenerife y lo hace con un Cádiz CF líder y sin fisuras. A priori es el favorito ante un CD Tenerife lleno de incógnitas, pero el míster cadista prefiere mantener la cautela. «Para mí ir a Tenerife siempre es un problema por el equipo que tienen. Ir allí a jugar al fútbol no es un sitio cómodo porque es un equipo que te obliga», señala. Y añade a nivel personal: «Ha pasado mucho tiempo desde que me fui, pero tengo familia y amigos allí, y siempre es bonito para mí ir a la isla».

A nivel competitivo, Álvaro Cervera asegura: «Sabíamos que estas dos salidas son muy difíciles. En Vallecas y Tenerife no tienes la seguridad de que vayas a puntuar, ya que sabemos que son partidos complicados. Hemos empatado en Vallecas en un partido en el que pudimos ganar y ahora vamos a Tenerife que seguro va a ser un choque muy duro». Y aclara: «Los jugadores son conscientes de la dificultad. Cuando escuchan mucho movimiento en el equipo contrario puede ser para bien o para mal. Nos vamos a enfrentar a un equipo que va a querer remontar la situación. Mientras seguimos con una distancia importante y tenemos que mantenerla».

Sin Milla, recién operado de apendicitis, ni Aitor Sanz, expulsado la pasada jornada, el CD Tenerife pierde peso en la medular. A eso se une el buen momento de los gaditanos. «El equipo que tenemos ahora da garantías de ir y volver. Tiene una energía importante y eso se nota. Tenemos que mirar en cosas como las del Alcorcón el año pasado y si seguimos así seremos un equipo regular que podemos competir con cualquiera. La diferencia de este con otros años es que sí tienes algunos jugadores que dudan, que creen que pueden hacer algo más. Este año hay una fe ciega en lo que hay que hacer y en lo que no se tiene que hacer. Muchas veces decimos que nosotros no somos mejores que nadie, pero sí sabemos los errores que no hay que cometer».

Todos tienen opciones

Sobre los últimos cambios en el once titular, el entrenador del Cádiz CF apostilla: «’Choco’ Lozano llevaba varios partidos atascado, pero con mucha intensidad, y antes que se le atasque la cabeza prefería un descanso, y Nano Mesa llevaba varios sin jugar. En ningún momento uno es titular y el otro no. No me gusta que un jugador se vaya cabreado, pero comprendo que los jugadores se enfaden o que yo pierda los nervios».

Por último, Álvaro Cervera matiza: «Te mentiría si te dijera que no he hecho cuentas. Hemos mirado el número de victorias de otras temporadas».