Cervera: «Es la tercera temporada en Segunda y hemos dado un paso atrás»

No son horas tranquilas en el seno del Cádiz CF. La venta o no venta, como se llame, de Álvaro García hace que la plantilla no esté terminada del todo con el comienzo de Liga en la cabeza de todo el equipo.

La falta y ausencia de fichajes hace que Álvaro Cervera esté más preocupado que nunca. No va a contar con Álvaro García de cara al partido ante el Almería, y tampoco tiene lo que le prometieron a principios de la pretemporada y las piezas, numerosas aún, que le faltan al conjunto cadista para finiquitar una plantilla de garantías.

Sobre Alvarito, Cervera lo tiene claro. «No voy a contar con Álvaro García. He hablado con él y lo que transmite es que está nervioso. Él me ha dicho ‘míster estoy disponible’ pero yo no lo veo para jugar. La realidad es que hagamos lo que hagamos lo haremos mal, si no lo ponemos por qué, y si lo ponemos y perdemos por qué también».

El entrenador del Cádiz CF explica algo sorprendente. Ni con la venta de Alvarito, las cosas se solucionan. «Lo que yo tengo entendido es que nuestra vida no va a cambiar con la venta de Alvarito. Me preocupa porque faltan jugadores porque teníamos una idea de cómo acabamos a final de temporada y lo que teníamos que mejorar. Parece que estamos dando pasos hacía atrás».

Toda la inquietud del entrenador se resume en una frase: «LaLiga empieza mañana y a día de hoy esperaba estar hablando de quién juega mañana y estamos hablando de otras cosas pero los clubes de fútbol son así».

Al respecto, el enfado de Cervera, más por dentro que de cara a la galería, se manifiesta cuando reconoce que la campaña se presenta más complicada que nunca. «Es el tercer año en Segunda División y hemos dado un paso atrás. El primero fue ilusionante, complicado pero bueno. El segundo se hicieron las cosas acorde a una situación con la venta de Aridane, el ‘play off’ aunque el final no fue bueno. Hemos dado un paso atrás este año en todo. La confección de la plantilla es lo que ve la gente pero yo estoy dentro y lo veo todo. Estamos atascados este año».

«Esta temporada es muy peligrosa para conseguir al permanencia. Veo a equipos con cuatro veces el presupuesto del Cádiz CF y queremos luchar de tú a tú con ellos», explica el entrenador que reconoce: «La ilusión la tenemos pero hay que ser conscientes que la Liga como está diseñada de una manera. Hay mucha diferencia entre los que bajan y los que nos quedamos».