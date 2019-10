Cervera entiende al Málaga pero no se lo cree

Este pasado miércoles, poco después de felicitar a Garrido por su 30 cumpleaños, el entrenador cadista aprovechó el comienzo del entrenamiento y el corro que se forma con él en el centro para avisar a sus jugadores de que no se crean “nada de nada” de lo que está diciendo el Málaga en alusión a las bajas con las que llegarán al enfrentamiento de este sábado en La Rosaleda y que han pedido aplazar a LaLiga.

El entrenador cadista quiso lanzar este mensaje a sus jugadores para que en ningún momento se puedan sentir superiores a un rival teóricamente lastrado por las bajas por lesión y por la marcha de sus internacionales.

El propio Cervera fue igual de claro en su intervención estos días en El Pelotazo de Canal Sur Radio, donde fue preguntado por ese posible aplazamiento que ha pedido el club malacitano. “Estoy enterado pero no le presto mucha atención. Hasta que no llegue el día del partido y te den la alineación y veas lo que tienes delante, no me creo nada”.

De la misma forma, no se solo no se mete en el proceder del conjunto de la Costa del Sol sino que lo entiende. “Entiendo que lo pidan, pero cuando hay una norma que se viene cumpliendo desde hace tiempo no se debe cambiar. La norma está ahí, hay que cumplirla como nosotros la cumplimos el año pasado”, dijo en alusión a la pérdida en las últimas jornadas de Machís y Manu Vallejo.