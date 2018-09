Cervera: “En casa tenemos que dar algo más”

Visiblemente enfadado por el resultado final, Álvaro Cervera no se iba nada satisfecho tras un partido en el que su equipo compitió pero no fue suficiente para sumar tres puntos que se escaparon a última hora.

“Igualamos a un gran rival que va a ser un equipo importante. Lo hicimos bien por momentos. El empate puede ser justo, no hay otra lectura”, apuntaba Cervera que no tenía reparos en hablar de la última jugada que le costó el empate.

“A mí me gusta que se hagan más cosas si se puede pero si no se puede no vamos a crear un problema. Al ser en el último minuto duele más. Hacemos una falta al borde del área y la rematan, puede pasar pero no tenemos que hacer la falta. El fútbol es un deporte de errores y hemos competido un error y te duele mucho porque es al final”.

Cervera reconocía buenos momentos de su equipo que se fueron al traste en el último segundo. “El Oviedo lo ha pasado mal pero no me vale con eso y me voy enfadado. No me cabe en la cabeza que el balón esté en el córner contrario y acabe en el nuestro en la última jugada”.

El discurso del entrenador cadista seguía la misma dirección al referirse al juego de los suyos. “No salgo contento porque siempre quiero algo más. No estoy en casa acostumbrado a igualar a los demás que es lo que hemos hecho hoy. Cuando la han tenido lo hemos hecho bien pero creo que jugando en casa tenemos que dar algo más”.

Cuestionado por el mercado de fichajes, Cervera prefería no valorar nada. “No voy a hablar del mercado de fichajes. Diga lo que diga para bien o para mal”.