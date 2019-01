Cervera: «El equipo juega a veces a algo que no debe jugar»

Sin demasiado tiempo para preparar el partido ante el Granada, Álvaro Cervera aún le da alguna que otra vuelta al choque del pasado domingo en Pamplona. Sobre todo porque el entrenador entiende que no se debe volver a repetir. El técnico es consciente que se puede perder pero como se suele decir en el fútbol, hay formas y formas, y la manera de caer en El Sadar fue totalmente opuesta a lo que Cervera quiere de su equipo.

“Habrá que ver como estamos mañana. Hay que competir, no me ha gustado nada el partido de Pamplona. Hemos preparado este partido y espero que el encuentro sea diferente. No me gustan ese tipo de partidos, eso es que algo hemos hecho mal”, apunta el entrenador.

Mirando al choque en Pamplona, el entrenador explica que seguramente el resultado se dio por “virtudes del rival seguro y los fallos también. Los hay individuales pero sobre todo un fallo de concepto en el equipo. Creemos que cuando nos va bien todo podemos darle una vuelta de tuerca porque tenemos suficiente colchón y eso es lo peor que podemos hacer. El equipo juega a algo que bajo mi punto de vista no puede jugar. Lo puede hacer pero en un tipo de partido que es más encaminado a perder que ganar”.

De ahí que el entrenador vuelva a insistir en su idea de fútbol. “La defensa y el contraataque son propuestas en el fútbol aunque tengan un aspecto peyorativo. El parón invernal, tener un colchón de puntos y otras cosas hacen que te pase lo del otro día. Osasuna nos pudo hacer cinco o seis goles”.

«No hablo semanalmente con Cordero»

Sobre el rival de este viernes, Cervera explica que “el Granada es un equipo que está arriba y es un buen equipo ordenado y con buenos jugadores. Si estás tibio te pueden hacer mucho daño y nosotros tenemos que estar muy fuertes para hacer daño”.

“Si es verdad que el partido de la última temporada lo recordamos. No tengo ánimo de revancha pero sí que es un partido que no lo olvido por la trascendencia que tenía para nosotros”, apunta el entrenador sobre el encuentro en Los Cármenes que dejó al Cádiz CF sin ‘play off’ la pasada campaña.

Con la posible baja de Garrido, Cervera opta por Edu Ramos porque “me gustan los mediocentros posicionales”.

Otro de los temas de la semana han sido las palabras del exdirector deportivo del Cádiz CF Juan Carlos Cordero. El entrenador contradice al murciano subrayando que “no hablo semanalmente con Juan Carlos Cordero. Me ha felicitado por mi cumpleaños y las Navidades. Si lo hiciera no tendría ningún problema, hablar con la gente es bueno”.