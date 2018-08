Cervera cuenta con Romera: “No le he dicho que se vaya”

Dani Romera ha sido uno de los jugadores que ha estado durante toda la pretemporada como posibles salidas del Cádiz CF en este mercado de fichajes.

Una lesión hace semanas ha mermado al futbolista de Almería que “se ha perdido más entrenamientos de lo normal”, tal y como ha explicado Álvaro Cervera.

Fuera de la convocatoria en el partido ante el equipo de su tierra, Cervera ha declarado que cuenta con el futbolista y espera que se quede. “Ni yo ni el club le hemos dicho que no contamos con él y que se vaya. Yo cuento con el futbolista, otra cosa es que él crea que va a jugar menos pero yo no le dicho que no cuento con él”.