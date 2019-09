Cervera y el Cádiz CF retrasan su rueda de prensa… al borde del infarto

Cervera, con su camiseta 'La lucha no se negocia'-

Era el día de Álvaro Cervera. O eso pensaba el entrenador del Cádiz CF este viernes, cuando después del entrenamiento se disponía a hablar ante los medios de comunicación del interesantísimo partido del sábado ante el Girona en Carranza. Ya estaban todos dispuestos. Periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión, el propio míster…

Pero la rueda de prensa no empezaba. Y es que estaban todos al borde del infarto. Todos los asistentes se quedaban en la sala viendo a través de los móviles el partidazo de la selección española de baloncesto. Una prórroga tras otra, y a nadie se le ocurría empezar. “En breve comenzará la rueda de prensa de Álvaro Cervera, pero es que estamos muy nerviosos por vuestra culpa”, apuntaban las redes sociales mientras señalaban al choque España-Australia del Mundial de Baloncesto.

Final feliz para todos, que terminaban con un gran aplauso y hasta abrazos. El propio Cervera, con su nueva camiseta de ‘La lucha no se negocia’, hasta se reía pese a que no es amigo de hacer muchos gestos. Una anécdota que no sólo se ha producido en el Cádiz CF sino en muchos rincones de España, donde todos los que han podido han estado atentos a un partido histórico.