Cervera avisa

La verdad es que, conociendo el percal, ha tardado. Pero el caso es que ya lo ha hecho y hasta cierto punto es normal. Tan normal como que los que se ganan la vida preguntando tenga que formular, día tras día y los días que hagan falta, la misma cuestión. Pero Cervera ya lo ha hecho, ha avisado. Y está harto. Lo dijo esta semana en los micrófonos del programa de Canal Sur Radio ‘El Pelotazo’.

Pero es que su situación es la que es y no se explica mucha gente que el mejor entrenador de Segunda ahora mismo no tenga un cheque en blanco encima de su mesa para renovar un contrato que le caduca el próximo 30 de junio de 2020. Cierto es que falta toda la Liga por delante, tan cierto que a partir de enero el señor de las gafas es libre para negociar con cualquier otro club.

El caso es que Cervera está atendiendo a muchos medios dado el gran rendimiento de su equipo, que ha dejado de ser noticia solo en su tierra para serlo en todo el panorama nacional. Este miércoles pasada, el entrenador del Cádiz CF aprovechaba la enésima pregunta sobre su renovación para mandar un mensaje a la prensa. “En el tema de la renovación, debería ser la última vez (que se le pregunta). Son muchos entrenadores con un año de contrato y no pasa nada”.

Y es que para el técnico cadista este debate su futuro no conduce a nada bueno. “Estamos consiguiendo que se dividan los que están a favor de la renovación y los que están en contra. La renovación del entrenador llegará o no llegará, y si llega o no llega, pues todos contentos”, manifestaba.

Por si hubiera alguna duda de su hartazgo, lo dejó dicho por una última vez. “Contestar todos los días en ruedas de prensa a esto… pues me gusta más hablar de fútbol”.