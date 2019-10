Cervera: “Así vamos a perder pocos partidos”

Álvaro Cervera analizaba la derrota de su equipo en el Carlos Belmonte en un encuentro en el que a tenor de las palabras del técnico su equipo no mereció perder.

Cervera manifestó que “ha sido un partido igualado en el que se ha llegado poco a las porterías”. Agregó que “la segunda mitad sí fue también igualada en la que el rival no creó peligro, aunque sí se acercaron. En la última acción del partido se llevaron el partido en un contraataque”.

“En la segunda parte hemos tenido algunas jugadas de ataque, en una de ellas hemos exigido al portero y en otras hemos hecho centros en los que normalmente siempre tenemos un jugador para rematar”, explicaba el entrenador.

Por otro lado, Cervera destacaba que “el partido está bien jugado por nuestra parte y tenemos que afinar más. Hemos perdido en una acción puntual. Asimismo, recordó que “el rival tuvo cinco o seis córner seguidos y le he visto la misma intensidad que tienen los equipos de Segunda”. Añadió que “no ha sido nuestro peor partido y sí el que hemos perdido. Estoy dolido, pero ésta es la manera en la que voy a perder pocos partidos”.

El técnico hablaba del gol, una acción puntual precedida de una falta muy clara. “Es cierto que ante del gol hay una falta muy clara y el árbitro no la pita. Ha sido el único remate entre los tres palos que han tenido. Estábamos sacando algunas contras, pero el partido no estaba para perderlo. Hoy no nos hemos merecido perder, y menos en el último minuto”.

Sobre los cambios de centrocampistas durante el partido y el debut de Jurado, Cervera destacaba que “los cambios en los mediocentros ha sido porque quería darle más fortaleza al centro del campo. Bodiger llevaba tiempo sin jugar y Edu Ramos viene de una lesión. Jurado se nota que tiene mucha calidad, ahora tiene que ponerla al servicio del equipo”, concluía.