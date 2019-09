Cervera: «La derrota es dura pero el rival no nos ha pasado por encima»

Álvaro Cervera intentaba analizar un partido en el que pasó de todo y todo fue en contra de los intereses de su equipo. Un partido extraño marcado por muchas decisiones del colegiado. Un arbitraje que el entrenador cadista no entraba a analizar en exceso.

“La primera parte fue, más o menos, como esperábamos. Los dos equipos estaban bien controlados y no pasaba nada que un equipo se fuese a poner por delante, pero en el último minuto cometemos un error en una esquina del área y el árbitro ve penalti”. Prosiguió explicando que “a partir de ahí todos lo hemos visto”.

Sobre la actuación del árbitro, Cervera no hacía sangre pero dejaba caer que el colegiado no estuvo fino: “Es verdad que la primera piedra nos la tiramos nosotros mismos. Ahora mismo los árbitros lo que hacen es cumplir las leyes impuestas. Cada vez que vemos un resultado hay muchos penaltis y expulsiones. Lo de ahora no se parece en nada a lo de antes”, insistió.

“Tenemos que concienciarnos que las cosas son ahora así, que si haces una entrada por detrás te puedes ir a la calle, aunque no haya intención. Si haces una jugada y te pasas de frenada y chocas también te puedes ir expulsado”, explicaba el técnico.

Sobre las siete novedades en el once titular, el entrenador entiende que la derrota no vino por ahí. “Los cambios que hemos hecho se han hecho pensando en el partido de hoy y en el próximo. El partido no está definido por los cambios”.

Un partido que corta la buena dinámica cadista y lo hace de la peor manera posible. “Es dura. Hoy hemos perdido 3 a 0 pero no he visto a un rival que nos ha pasado por encima. Lo peor es que hemos perdido tres jugadores y en el fútbol de hoy también es importante no cometer errores”.

“Me duelen los tres puntos que hemos perdido pero también los tres jugadores que perdemos”, concluía el entrenador.