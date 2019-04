Cervera: “Tras ir ganando y sumar un punto te quedas triste, pero llevamos una derrota en once partidos”

Álvaro Cervera se mostraba satisfecho más por la primera parte de su equipo que la reanudación tras el descanso. El técnico cadista afirmaba que “en la primera parte hemos estado muy bien. Hemos tenido el control del partido y oportunidades para marcar el segundo. Tras el descanso el rival ha cambiado de sistema. Les hemos quitado la pelota pero no hemos hecho daño y han acercado en la que han tirado a gol y los dos equipos han tenido oportunidades”.

El técnico explicaba que sus continúas charlas con Matos durante la segunda parte eran cuestiones del propio partido. “He hablado mucho con Matos por es el que más cerca tengo, nada más”.

Reflexionando sobre el empate logrado, Cervera apuntaba que “el punto conseguirlo tras ir ganando y como ha ido el partido te quedas un poco triste pero es verdad que llevamos una derrota en once partidos. Estos partidos son muy concretos y la afición juega un papel fundamental”.

Sobre los ataques del Rayo Majadahonda por la banza izquierda del Cádiz, el entrenador destacaba que “la jugada del gol ha venido por la banda izquierda nuestra, nosotros limitamos mucho a los rivales pero teníamos dos jugadores en esa jugada. Peligro por esa banda ha sido el gol y alguna que otra ocasión más”.

Y sobre el arbitraje, Cervera se fue molesto con la actuación de Ocón Arráiz. “No me gusta hablar de los árbitros pero hace mucho que no veo lo que he visto en la primera parte”.