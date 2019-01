Cervera: “Jugar así no es atractivo pero estamos más cerca de la victoria”

Uno de los objetivos de Álvaro Cervera en este partido era recuperar la identidad, y viendo como se dio el choque ello se consiguió con creces.

A pesar de que no se ganó, las sensaciones recordaron al Cádiz CF solido de un entrenador que vio un buen partido de los suyos. “Preveía este partido y que solo podía cambiarlo un gol para uno de los dos equipos. Lo único que nos diferencia a los dos equipos son los jugadores porque la forma de manejarse en el campo es más o menos parecida. En el cómputo general por lo que se ha visto el empate es justo pero si buscas la letra pequeña hemos tenido un par de ocasiones más o menos claras. Desde fuera cuesta mucho ver partidos como este pero nosotros no somos espectadores. Para estar cerca de ganar tenemos que jugarlo así”.

Cervera destacaba que “el equipo ha competido bien ante un gran equipo de la categoría. No hemos tenido ocasiones claras pero si hemos generado algo más, pero en partidos así ante estos rivales si te equivocas pierdas porque los jugadores rivales son muy buenos. Sabemos que jugando así, de esta manera que no es atractiva todo está más cerca para nosotros en la victoria. El equipo ha estado serio, el rival invitaba a que fuéramos serios”.

Concretando en algunos jugadores, el técnico explicaba que “Salvi a va estar pero la lesión ha sido más larga de lo normal, le falta tono físico. Alex es de los mejores jugadores de la categoría con el balón pero tiene la mala suerte de estar en un equipo que no quiere el balón”. Y sobre Edu Ramos, Cervera lamentaba su falta de minutos: “Mi pena es que Edu Ramos no pueda jugar más porque como profesional y jugador me gustaría que jugara todos los domingos”.

Finalizada la primera vuelta y con 33 puntos en el zurrón, el balance no es malo del entrenador. “Hemos hecho una primera vuelta en la que al principio no éramos tan malos y después no tan buenos. En cuanto a puntos y cuando hemos estado bien estoy muy contento con el equipo y al principio algo hicimos que no supimos hacer un equipo acorde a lo que necesitábamos”.