Centrales y mediocentros defensivos a granel

El Cádiz CF lleva siete fichajes y Álvaro Cervera sigue esperando más. Para empezar, echa en falta un extremo y un lateral zurdo, además del delantero cento. Eso sí, no puede quejarse del centro del campo y de la defensa. Bueno, por poder, puede. Y es que en ambas parcelas sobran jugadores. Eso sí, Arias se está empleando a fondo en contentar a su entrenador reforzando las zonas del campo donde más incide Cervera a lo largo de la temporada. Y es que quien conoce a Cervera sabrá que siempre da mucho más importancia a su portería que a la contraria. Por eso mismo, el director deportivo del Cádiz CF ha puesto toda la carne en el asador en mejorar la pareja de centrales con jugadores expeditivos y con gran experiencia.

La llegada de Juan Cala motiva que en estos momentos hay ni más ni menos que seis centrales. Seis. Se dice pronto. Y a cada cual, mejor. Contemos. Cala, Sergio Sánchez, Rhyner, Fali, Marcos Mauro y Kecojevic. De todos ellos, se supone que los cuatro primeros se quedan al ser las últimas incorporaciones. Y por consiguiente, sobre Mauro y ‘Keco’ se cierne un futuro que podría estar lejos de Carranza. Sin duda, la calidad está más que garantizada en una zaga que, para colmo, tiene en el filial a un jugador como Saturday, al que se le ha puesto por delante una barrera infranqueable.

Óscar Arias y el representante de Marcos Mauro no terminan de llegar a un acuerdo de renovación y no hay que olvidar que el argentino acaba contrato el año que viene. El anterior director deportivo Juan Carlos Cordero había llegado a un compromiso de renovación que no solo se ha estancado con Arias sino que se ha complicado. Eso, unido a los tres fichajes realizados en el eje de la defensa, hace que el jugador sudamericano se vea más fuera que dentro.

Igual le pasa a Kecojevic, que como Mauro, ha sido uno de los centrales más empleados por Cervera la pasada campaña. El defensa montenegrino interesa a varios equipos de Segunda y Arias trata de agilizar su salida para que el trabajo en la defens no se colapse.

Y si las cosas en defensa están saturadas, un poco menos lo están en el centro del campo, donde coinciden Edu Ramos, José Mari, Garrido y el recién firmado Yann Bodiger, que viene poco tiempo después de que se conociera la marcha de otro francés como Karim Azamoum, que jugará a partir de esta temporada en el Albacete.

Con la llegada del ex del Toulouse y Córdoba la línea de la medular queda compuesta con varios jugadores de corte similar. Por ello, se espera que se pueda conseguir una salida a Edu Ramos y tratar de firmar a un mediocentro de corte más creativo.

En esta línea también debería estar Álex Fernández , si bien, y aunque el madrileño se considere un jugador de centro del campo, tanto Álvaro Cervera como Óscar Arias lo ven mejor situado en la mediapunta de un equipo que ha perdido a Aketxe, Jairo, Manu Vallejo y Machís pero que mantiene a Alberto Perea, aunque el jugador que llega de su cesión en el Extremadura tampoco gusta mucho a un entrenador al que le faltan muchos recursos.

Lo que queda claro es que Arias ha comenzado a diseñar la plantilla desde la base y la defensa. Sabido es que el mercado veraniego suele agitarse más en las últimas semanas y será ahí donde deberán llegar las individualidades que marquen las diferencias.