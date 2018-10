Cegados sin Pina

El Cádiz CF solo ha sumado 27 puntos de los 75 posibles desde que Vizcaíno revocó los poderes deportivos del murciano

cádiz. No es un dato empírico pero sí cuanto menos sintomático. Pero la sensación es que cada vez que el que fuera consejero delegado del Cádiz CF, Quique Pina, deesaparece de la escena, el equipo acabo cayéndose. Pasó justo la temporada siguiente en la que el Cádiz CF de Jose González murió en la orilla del ascenso ante el Lugo en Carranza. Luego el murciano, que quería seguir al mando del club, no llegó a un acuerdo con Muñoz, que vendió la institución a los italianos y sobre el Cádiz CF, ya sin Pina, se apareció el abismo. Pasaron los años y Pina seguía en el Granada hasta que llegó la oportunidad de embarcarse en el proyecto de Locos por el Balón. Como él estaba a cargo del club nazarí el CSD no le dejó personarse como directivo del Cádiz CF –ni a nadie de su familia– y decidió confiar en Manuel Vizcaíno para que llevase la batuta del proyecto hasta que él se fuera del Granada, como así ocurrió. Aquel año, aún en Segunda B, puso a Jorge Cordero como director deportivo para tener la situación controlada hasta que en septiembre de aquel curso comenzaron las riñas con su socio sevillano acabando con la dimisión de Cordero ante la incredulidad de los jugadores (firmados por Jorge), que salieron en defensa del recién dimitido. Y la cosa, sobre el césped, también comenzó a torcerse con Claudio en el banquillo. Así fue hasta la llegada de Cervera, un fichaje que aún se sigue discutiendo de quién fue la autoría. El caso es que esa temporada el Cádiz CF logró el ascenso gracias a los fichajes invernales (realizados por Manuel Vizcaíno) y por la plantilla (confeccionada por Cordero. Y también por la unidad que reinó en aquel final de Liga ya que con el tiempo se supo que Pina estuvo entre bambalinas apoyando al equipo, con su entrenador a la cabeza. Prueba de ello fue la fiesta del ascenso que el propio Pina organizó en Murcia la misma noche en la que se logró el asalto a Segunda sobre el césped del Rico Pérez.

El ascenso dio paso a una etapa de vino y rosas en el Cádiz CF, que casi logra el ascenso a Primera División en su primer año del regreso a Segunda tras huir de la Segunda B.

Pero las discrepancias entre Vizcaíno y Pina eran diarias hasta que estalló la guerra definitiva el pasado 5 de febrero, fecha en la que Vizcaíno –aprovechando la coyuntura de la Operación Líbero– revocó los poderes deportivos del murciano. Pues bien, y esto sí ya que es un hecho empírico. Desde entonces hasta ahora, el Cádiz CF confeccionado por Juan Carlos Cordero –también despedido por Vizcaíno– ha sumado tan solo 27 puntos de los 75 disputados desde entonces. Ahí es nada.

El caso es que este Cádiz CF ha encallado. Y no lo ha hecho este curso, no. El frenazo en la dinámica se ha dado desde el mes de febrero pasado, lo que lleva a pensar, con o sin la plantilla actual, que el método de Álvaro Cervera ha quedado trasnochado. Si a eso se le suma las continuas peleas que hay en la cúspide la corona queda un club sin unidad que paga todo ese descontrol sobre el terreno de juego.

Se dice mucho, sobre todo los profesionales del balón, que todo lo que ocurra en los despachos importa poco sobre el terreno de juego, pero la realidad fría de los resultados no parece decir lo mismo.

La mala dinámica que cogió el equipo nada más dejar de ser consejero delegado hizo que el Cádiz CF se quedase sin ‘play off’ cuando lo tenía todo para conseguirlo. No solo no se le dio importancia sino que incluso se mantuvo la renovación a un entrenador que ve ahora como todos esos problemas que encontró en la recta final de la temporada pasada no han parado de crecer. Y claro, esa misma cadencia de resultados ha llevado el Cádiz CF a cambiar el discurso y amoldarlo al sufrimiento. Normal.

Partidos ‘sin’ Pina

Cádiz 2-1 Oviedo (Temp. 2017/18)

Numancia 1-0 Cádiz

Cádiz 0-0 Lorca

Osasuna 1-0 Cádiz

Cádiz 4-1 Sevilla Atlético

Cultural Leonesa 0-1 Cádiz

Cádiz 1-1 Huesca

Rayo Vallecano 1-1 Cádiz

Cádiz 0-0 Almería

Reus 1-0 Cádiz

Cádiz 0-0 Sporting

Valladolid 1-1 Cádiz

Albacete 1-1 Cádiz

Cádiz 2-0 Zaragoza

Barcelona B 3-1 Cádiz

Cádiz 1-1 Tenerife

Granada 2-1 Cádiz 1

Cádiz 1-0 Almería (Temp. 2018/19)

Numancia 1-1 Cádiz

Cádiz 1-1 Oviedo

Mallorca 1-0 Cádiz

Albacete 1-1 Cádiz

Cádiz 0-2 Alcorcón

Tenerife 1-0 Cádiz

Cádiz 1-1 Nàstic